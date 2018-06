Marsala, decisa la cessione della Scuola Lombardo Radice a nuova sede del Commerciale

0Proficuo incontro al Palazzo Municipale di Marsala fra l’Amministrazione Comunale di Marsala rappresentata dal Sindaco, e il Libero Consorzio dei Comuni (ex Provincia) con in testa il Commissario Straordinario, Raimondo Cerami. Presenti dirigenti e tecnici dei due Enti Locali.

Due le principali questioni affrontate: i locali per l’Istituto Tecnico Commerciale e la situazione del Corso Universitario di Vitivinicoltura ed Enologia.

Sulla situazione dei locali per l’Istituto Tecnico Commerciale è stata concordata la cessione dell’immobile vandalizzato della Scuola Lombardo Radice di Sappusi. Contestualmente é stato dato mandato al Segretario Generale Bernardo Triolo di porre in essere quanto necessario per completare, in tempi, brevi la cessione dell’immobile scolastico di Sappusi al Libero Consorzio.

L’altra delicata situazione affrontata, ed alla quale hanno anche preso parte i professori Giaconia e Di Lorenzo dell’Università di Palermo, i rappresentanti Graffeo e Isaia dell’Istituto Agrario e parte il deputato regionale on. Eleonora lo Curto, è quella inerente la ventilato trasefrimento del corso di laurea in Enologia a causa dell’impossibilità ad utilizzare gli attuali locali attigui all’Istituto Agrario. Nel tentativo di dare una valida contropartita l’Amministrazione Comunale di Marsala si é offerta di offrire altri locali comunali da poter adibire in aule scolastiche per il Libero Consorzio di Comuni, senza dover stravolgere l’attuale assetto che vede nel raggio di un centinaio di metri la Facoltà di Enologia, la Cantina sperimentale Dalmasso, i laboratori dell’istituto Regionale della Vite e dell’olio ed il glorioso Istituto Tecnico Agrario Damiani. Un vero polo enologico d’eccellenza per la Città del Vino.