Marsala, Daniela Nuccio guida la Commissione d’Inchiesta sui Servizi Sociali

Daniele Nuccio é stato eletto Presidente della Commissione d’Inchiesta sui Servizi Sociali istituita dal Consiglio comunale di Marsala. L’elezione di Nuccio é stato il primo atto della seduta, aperta dal presidente Enzo Sturiano. Alla prima carica, i voti maggiori sono stati riportati dal consigliere Nuccio che, tra l’altro, è stato il promotore e primo firmatario della relativa mozione. Vicepresidente della Commissione d’Inchiesta è il consigliere Ivan Gerardi.

La Commissione si riunirà oggi ed avvierà i lavori con il report sulla condizione dell’Ipab Casa di Riposo “Giovanni XIII”. Ne fanno parte i consiglieri Luana Alagna, Giovanni Sinacori, Michele Gandolfo, Daniele Nuccio, Ivan Gerardi, Angelo Di Girolamo, Alfonso Marrone, Letizia Arcara, Rosanna Genna e Pino Milazzo.

Questa la dichiarazione del presidente Daniele Nuccio: “Sono grato ai colleghi che hanno ritenuto opportuno accordarmi fiducia nella guida di questa delicata Commissione. Fare chiarezza ed alzare l’asticella dell’attenzione su un settore importante come quello dei Servizi Sociali è un nostro dovere, al fine di ottemperare a quelle che sono le nostre prerogative di controllori del buon funzionamento della macchina amministrativa. Un settore centrale per la vita della Città, con ingenti risorse da gestire, un settore delicato e complesso. Cercheremo di favorire i percorsi di trasparenza perchè in un territorio difficile come il nostro tenere alta la guardia, nell’esclusivo interesse della collettività, è dovere di chi rappresenta le Istituzioni”.

Sul settore dei Servizi Sociali a Marsala spirano da tempo venti di tempesta. Piú volte il Consigliere comunale Rosanna Genna, ma anche diversi altri colleghi di Sala delle Lapidi, ha denunciato pubblicamente carenze e disattenzioni che – a suo dire – inficererebbero il lavoro complessivamente svolto e la qualità dei servizi erogati. Tante volte sono state chieste, per questi ed altri motivi, le dimissioni dell’Assessore ai Servizi Sociali, Clara Ruggiero. Adesso la Commissione d’Inchiesta ha il compito di accettare le cause che hanno originato questo pesante clima sul settore, sui dipendenti e sui servizi erogati e, qualora vi fossero irregolarità, individuare le soluzioni piú opportune.