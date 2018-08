Marsala: dal 4 all’8 agosto la Rassegna Meccanico-Agricola di Strasatti, il programma

Per la prima volta “La Tombola in Fiera” e “Area Sanremo Tour”. Si ripeterà lo spettacolo “Moda e colori”. Confermato anche “Piccoli talenti musicali crescono”. Real Tribute Band di Albano Carrisi, serata speciale lunedì 6…

Marsala – Novità e conferme per la 68ª Rassegna Meccanico Agricola di Strasatti: dal 4 all'8 agosto, in piazza Fiera e piazza Padre Pio. Per la prima volta ci sarà "La Tombola in Fiera" e il concorso nazionale "Area Sanremo Tour", con la presenza di Alice Caioli, protagonista a Sanremo Giovani 2018. E dopo il grande successo dello scorso anno si ripeterà lo spettacolo "Moda e colori – L'incontro fra arte, spettacolo, moda e colori". Confermato anche lo spettacolo "Piccoli talenti musicali crescono", musica e varietà dell'Accademy of Music. Serata speciale, invece, lunedì 6 agosto con "Una voce nel sole", Real Tribute Band di Albano Carrisi. La Rassegna è organizzata dal Comitato Pro Festeggiamenti in Onore di Maria SS. Addolorata – 68° Rassegna Meccanico Agricola.

La Fiera, che negli ultimi anni ha visto una presenza massiccia di persone, è un occasione per incentivare l’economia e la conoscenza di attività commerciali presenti nel nostro territorio. E già, come scrivevamo sopra, arrivano le prime conferme e le novità di questa edizione. Dopo il grande successo dello scorso anno si ripeterà lo spettacolo “Moda e colori – L’incontro fra arte, spettacolo, moda e colori”. La seconda edizione sarà presentata ancora una volta da Vittoria Abbenante ed Enzo Amato. Due le novità di quest’anno: la presenza sul palco di “Marsala Fashion Style” (le tre edizioni precedenti si sono svolte al Teatro Impero di Marsala e in piazza Loggia); la novità “Il Bello dei Diciottenni… In Passerella”. Dedicato alla moda dei nuovi maggiorenni, ragazze e ragazzi, che indosseranno ancora una volta i capi del loro Diciottesimo. Scriveva a fine manifestazione don Giacomo Marino, presidente del Comitato organizzatore: “Una sfilata che, fuori da ogni logica di competizione, si è distinta per semplicità ed eleganza, visibili in quella passerella impreziosita non da semplici corpi, ma da persone, piccoli e grandi, che hanno mostrato spontaneità e decoro”.

Confermata la bellissima manifestazione canore “Piccoli talenti musicali crescono”, musica e varietà dell’Accademy of Music. A cura di Nadia Sammartano e Daniela Paladino.

Tante le novità di quest’anno. Per la prima volta alla Rassegna di Strasatti ci sarà “La Tombola in Fiera”, grande divertimento e tantissimi premi messi in palio dagli sponsor della serata. Una serata da trascorrere in allegria e spensieratezza. Con la presenza sul palco di tanti ospiti. Intrattenimento e gioco con il pubblico con i tanti premi messi a disposizione dal Comitato. Una serata sicuramente allegra”. Animano Enzo Amato e Nicola Anastasi dei Trikke e Due Cabaret. Con la partecipazione di Alessandro Gagliano e Peppe Maggio. Tappa importante a Strasatti anche per “Area Sanremo Tour”, grandi talenti e grande musica con “vista” Sanremo 2019.

All’interno della seconda edizione dello spettacolo “Moda & colori – L’incontro fra arte, spettacolo, moda e colori” di domenica 5 agosto ci sarà “Il Bello dei Diciottenni… In Passerella”. L’evento avrà uno spazio importante sul palco di piazza Fiera a Strasatti dedicato alla moda dei nuovi maggiorenni, ragazze e ragazzi, dai 18 ai 20 anni (solo per la prima edizione), che indosseranno ancora una volta i capi del loro Diciottesimo. Contatti: Patrizia 328.8892361 – Irene 327.1268065 – Elisa 328.8892566 – Caterina 340.3196174.

Ritorna il “Marsala Fashion Style”, lo show dei professionisti in piazza Fiera a Strasatti, con la moda e gli hair stylist. Uno spettacolo da non perdere con i veterani del “Fashion Style” (Look & Style di G. Vinci, Gaspare Parrucchieri e Piero Tumbarello Parrucchieri). “Marsala Fashion Style” in questa edizione farà parte dello spettacolo “Moda e Colori” che si svolgerà domenica 5 agosto, alle ore 21.30, in piazza Fiera a Strasatti di Marsala. La manifestazione – voluta dal Comitato diretto da don Giacomo Marino – negli anni scorsi ha avuto un enorme successo, sia al Teatro Impero che in piazza della Repubblica. Durante il momento “Fashion Style” si esibiranno artisti professionisti prrucchieri, acconciatori unisex e centro estetica. Si sta lavorando intensamente alla manifestazione, tra pochi giorni piazza Fiera regalerà alla cittadinanza una serata di sogni sotto le stelle, alla portata di tutti. Anche questa edizione sarà presentata da Vittoria Abbenante ed Enzo Amato. Marsala Fashion Style ha “portato” nel nostro territorio uno spettacolo inedito molto particolare e coinvolgente: arte, bellezza e professionalità, con i migliori parrucchieri del marsalese. Lo spettacolo farà, ancora una volta, appassionare e divertire il pubblico con le più svariate performance. Gli artisti sul palco mostreranno come rendere le teste delle modelle un vero spettacolo. Tutto questo sarà arricchito da sfilate di moda sorprendenti e originali, con il gran galà della moda cerimonia sposa e da ospiti che arricchiranno lo show. Una serata da sogno… il più bello che abbiate mai fatto d’estate! Partecipano all’evento: Look & Style di G. Vinci, Gaspare Parrucchieri e Piero Tumbarello Parrucchieri. Partner della serata “Serafina Sposa”. Nello staff della manifestazione anche: il Centro estetico di Vitalba Salerno. Collabora alla manifestazione Alessandro Gagliano. Main Sponsor: “New Dimension Service” di Rubino Antonino. Ingrosso per dettaglio prodotti di cosmetica (Via Trapani, 71 Marsala). Coordinatrice hair stylist Elena La Rosa.

ECCO IL PROGRAMMA COMPLETO

SABATO 4 AGOSTO

08.00 Alborata “Strasatti in festa”

08.30 Scampanio dei Sacri Bronzi

19.30 Santa Messa in Parrocchia

21.00 Piazza San Pio. Taglio del nastro e inaugurazione della 68° Rassegna Meccanico Agricola. Corteo lungo il circuito della Fiera accompagnato dal gruppo musicale Drepanum Band

Piazza Fiera. Saluti del Sindaco e delle altre autorità presenti

22.00 Piazza Fiera. “Area Sanremo Tour” con la presenza di Alice Caioli, vincitrice al Festival di Sanremo tra le nuove proposte del Premio della Critica Sala Stampa Lucio Dalla

DOMENICA 5 AGOSTO

08.00 Alborata “Strasatti in festa”

08.30 Scampanio dei Sacri Bronzi

09.00 Santa Messa in Parrocchia

17.30 Piazza Fiera. Mostra statica di auto e moto d’epoca

19.30 Piazza San Pio. Esibizione e dimostrazione di mini tennis, beach tennis a cura dell’A.S.D. “Max Sporteam”

21.30 Piazza Fiera. Seconda edizione di “Moda e Colori”. Durante il momento “Marsala Fashion Style” si esibiranno artisti professionisti parrucchieri, acconciatori unisex e centro estetica. Con la novità “Il Bello dei Diciottenni”. Presentano Vittoria Abbenante ed Enzo Amato.

LUNEDÌ 6 AGOSTO

08.00 Alborata “Strasatti in festa”

08.30 Scampanio dei Sacri Bronzi

09.30 Santa Messa a Santa Chiara

17.30 Piazza San Pio. Passeggiata Ecologica in bicicletta per alcune strade del quartiere con ritorno su Piazza Fiera

19.00 Stadio di Strasatti. Torneo di calcio, Memorial in ricordo di Mariano Di Dia e Francesco Licari

20.00 Piazza San Pio (Ex Scuola Mirabella). Torneo di Burraco

21.30 Piazza Fiera. Spettacolo musicale “Una voce nel sole”. Real Tribute Band di Al Bano Carrisi in concerto

MARTEDÌ 7 AGOSTO

08.00 Alborata “Strasatti in festa”

08.30 Scampanio dei Sacri Bronzi

09.30 Santa Messa a Santa Chiara

18.00 Gara ciclistica organizzata da ASD Marsala Team 2012

19.00 Stadio di Strasatti. Torneo di calcio, Memorial in ricordo di Mariano Di Dia e Francesco Licari

20.30 Piazza San Pio. Manifestazione di Arti Marziali a cura dell’A.S.D. “Samurai Club”

21.30 Piazza Fiera. “Tombola in Fiera”. Presentano ed animano Enzo Amato e Nicola Anastasi dei Trikke e Due Cabaret. Con Alessandro Gagliano e Peppe Maggio

MERCOLEDÌ 08 AGOSTO

08.00 Alborata “Strasatti in festa”

08.30 Scampanio del Sacri Bronzi

10.00 Santa Messa in Parrocchia Maria SS. Addolorata

18.00 Celebrazione dei Vespri

18.30 Processione dell’Addolorata

21.30 Sosta della processione in Piazza Fiera per l’Atto di affidamento della Contrada alla Celeste Patrona

21.45 Piazza Fiera: “Piccoli talenti musicali crescono”. Musica e varietà a cura dell’Accademy of Music. Bollicine sotto le stelle

23.30 Giochi Pirotecnici