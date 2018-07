Marsala: dal 16 luglio al 31 agosto uffici comunali chiusi il pomeriggio

Da lunedì 16 luglio – e fino al prossimo 31 agosto – sono sospesi i rientri pomeridiani dei dipendenti del Comune di Marsala. Lo stabilisce un provvedimento sindacale, tenuto conto che durante il periodo estivo si riduce notevolmente l’accesso dei cittadini negli Uffici comunali, ritenendone pertanto opportuna la chiusura nei pomeriggi di martedì e giovedì.

Le ore di lavoro non prestate saranno recuperate entro il corrente anno. Per 45 giorni, quindi – come avviene ormai da diversi anni – l’orario di lavoro al Comune si articolerà su cinque giornate lavorative (da lunedì a venerdì), dalle ore 8 alle ore 14.