Marsala, convocata l’ultima seduta dell’anno del Consiglio Comunale

Con 94 punti all’ordine del giorno è stato convocato il Consiglio Comunale di Marsala. La massima assise si riunisce giovedì 28 dicembre alle ore 10.30, nella sede istituzionale di Palazzo VII Aprile in Piazza della Repubblica. Tanti, troppi, sono i punti da affrontare, ma come tradizione vuole si preferirà dare spazio agli atti deliberativi di natura economica, come i debito fuori bilancio, veri e propri atti dovuti nei confronti dei debitori. Sono una quindicina in tutto che, per evitare ulteriori spese ed aggravi sull’Ente, dovranno essere saldati con una certa priorità. Poi, se il clima politico lo permetterà, si tenderà come ultima carta “l’aggiustamento allo strumento finanziario”, ovvero quelle miracolose variazioni, per accontentare qualche associazione con l’elargizione di un contributo straordinario. Guai a rinunciare alle “buone” tradizioni…

Ordine del giorno della seduta del 28 dicembre:

1. Nomina Scrutatori;

2. Lettura e approvazione verbali sedute precedenti;

3. Comunicazioni;

4. Regolamento “Interventi economici e di solidarietà sociale”;

5. Regolamento Registro Comunale per l’autodeterminazione sanitaria;

6. Regolamento per l’alienazione dei beni immobili comunali – Approvazione;

7. Affidamento in concessione a Terzi del Servizio Pubblico di Riscossione coattiva relativo alle Risorse Tributarie, Entrate Patrimoniali di diritto pubblico tra cui le violazioni relative al Codice della Strada, nonché delle sanzioni amministrative afferenti alle violazioni dei Regolamenti e delle Ordinanze comunali, ai sensi dell’art.164, comma 2 e dell’art.30 del D.Lgs. 50/2016 ed artt. 52 e 53 del D.Lgs. n.446/1997 e s.sm.i.

8. Mozione ex art.59 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Acquisizione al Patrimonio comunale delle aree destinate a sede stradale in località Birgi Sotano – art.31, comma 21, della Legge 448/1998. Accertamento in via amministrativa della proprietà per usucapione ex art 118 del Codice Civile;

9. Mozione: Utilizzazione dei nuovi locali comunali della C.da Paolini da destinare a uffici comunali e sede distaccata Polizia Municipale;

10. Mozione per la costituzione dei Consigli di Quartiere;

11. Mozione: Proposta di adesione alla campagna nazionale UDI (Unione Donne in Italia) nel dichiarare il Comune di Marsala “Città Libera” dalle pubblicità lesive della dignità della donna;

12. Mozione ex art. 59 del Regolamento per il funzionamento interno del Consiglio Comunale. Adesione alla Strategia Rifiuti Zero;

13. Mozione: Tutela del Vino Marsala DOC;

14. Mozione per la modifica del Regolamento Cimiteriale del Comune di Marsala;

15. Mozione sulla legalizzazione delle droghe leggere;

16. Mozione: Manutenzione strada comunale denominata “Via Ferla Samperi” ricadente nel Comune di Petrosino;

17. Mozione: Sicurezza delle strade cittadine;

18. Mozione sulla Sicurezza. Richiesta al Sig. Prefetto di convocazione del “Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica”;

19. O.d.G.: Convocazione di un Tavolo tecnico per il Turismo per la determinazione di una nuova strategia nel Settore;

20. O.d.G.: Caro benzina a Marsala;

21. O.d.G.: Programmazione di una linea ad alta mobilità LAM;

22. O.d.G.: Installazione Sportello Bancomat all’interno dell’Ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala:

23. O.d.G.: Posizionamento di cestini per la raccolta differenziata nelle vie del centro urbano e nei quartieri di periferia;

24. O.d.G.: Promozione di una campagna per la sensibilizzazione del senso civico;

25. O.d.G.: Intitolazione della Sala stampa del Palasport “San Carlo” allo scomparso Prof. Ignazio La Cavera;

26. O.d.G.: Sorteggio pubblico degli scrutatori;

27. O.d.G. per la “contestazione” del Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 -3 relativamente al territorio del Comune di Marsala con particolare riferimento al versante nord dello stesso;

28. O.d.G.:Richiesta di parere per la procedibilità del Ricorso Amministrativo relativo all’approvazione del Piano Paesagistico, Ambiti 2 e 3 della Provincia di Trapani;

29. O. d. G.: Biglietto museale unico ed apposito Regolamento;

30. O.d.G.: Rinnovo Convenzione con la Camera di Commercio;

31. Atto di indirizzo relativo al funzionamento della Commissione Elettorale;

32. Atto di indirizzo relativo al trasferimento dell’I.T.C. “G. Garibaldi” nei locali del Tribunale;

33. Atto di indirizzo: Protocolli di intesa per lavori socialmente utili per i migranti;

34. Atto di indirizzo: Agibilità per i locali comunali del primo piano di Via Vincenzo Pipitone;

35. Atto di Indirizzo: Intestazione del Canile comunale al Dott. Michele Galfano;

36. Atto di Indirizzo: Istituzione Registro delle unioni di fatto;

37. Atto di Indirizzo: La propria scelta sulla Carta di Identità;

38. Atto di Indirizzo: Istituzione Corpo Vigili del Fuoco Volontari;

39. Atto di Indirizzo: Censimento delle Sagre presenti sul territorio marsalese;

40. Atto di Indirizzo: Stato di salute dello Stagnone;

41. Atto di indirizzo: Pubblicazione Biografie dei Mille;

42. Atto di indirizzo per la costituzione di un’Agenzia comunale per la locazione convenzionata assistita tra privati per le emergenze abitative;

43. Atto di indirizzo: ART.10 della Legge Regionale N.22 del 7 giugno 1994;

44. Atto di Indirizzo Marsala Set Cinematografico”;

45. Atto di Indirizzo Regolamento in materia di sosta e parcheggio di Camper, Autocaravan.

46. Atto di Indirizzo “Ripristino Ludoteca comunale”;

47. Atto di Indirizzo: Realizzazione Asilo in C.da Sant’Anna;

48. Atti di Indirizzo relativi al “Piano di Intervento” per l’organizzazione del servizio di raccolta differenziata, spazzamento e trasporto dei rifiuti nel territorio comunale” approvato dal Consiglio Comunale in data 29/06/2016;

49. Atti di Indirizzo per modifiche del Regolamento Comunale “Interventi economici e di solidarietà sociale”.

50. Atto di Indirizzo sull’Apertura di un Teatro nel Quartiere Amabilina;

51. Atto di Indirizzo sulla valorizzazione di Piazza Guglielmo Marconi “Porticella” mediante l’installazione di un Mercato Ittico – Ortofrutticolo e di un Mercato delle Pulci;

52. Atto di Indirizzo: Progetto per la realizzazione di una discarica controllata per rifiuti non pericolosi e relativo impianto di pretrattamento in località Capofeto – Territorio di Marsala.

53. Atto di Indirizzo: Protocollo d’intesa per l’affidamento di spazi aree verde;

54. Atto di Indirizzo: Report urgente sullo stato delle scuole marsalesi;

55. Atto di Indirizzo: Scrutinatori;

56. Atto di Indirizzo: Individuazione di una sede per l’AVIS di Marsala;

57. Atto di Indirizzo: per la costituzione di una biblioteca nella zona nord;

58. Atto di Indirizzo: Impegno di spesa per il bilancio 2017, sistemazione dei locali della ex scuola Cannata per trasferimento Centro per la Famiglia;

59. Atto di Indirizzo: per impegnare la somma per la riapertura della nuova Piazza di Strasatti;

60. Atto di Indirizzo: Potenziamento sede decentrata della Biblioteca Comunale “S. Struppa”

presso Terrenove Bambina;

61. Atto di Indirizzo: Ludopatia;

62. Atto di Indirizzo: Avviso pubblico per la realizzazione dei Centri comunali di Raccolta;

63. Atto Indirizzo: Adotta un cane;

64. Atto di Indirizzo: Riqualificazione immobili di proprietà pubblica vetusti o confiscati alle mafie da rifunzionalizzare per attività di animazione sociale e partecipazione collettiva. Bando da oltre 36 milioni di euro per 35 Comuni;

65. Atto di Indirizzo: Stanziamento economico in bilancio per il rifacimento manto stradale della trazzera che collega il Residence Santa Maria con la strada Provinciale 1 (SP1).

66. Atto di Indirizzo: Locali “Segretariato Sociale” Sappusi;

67. Atto di Indirizzo al Bilancio di Previsione 2017 – Gruppo di lavoro Ufficio di Presidenza;

68. Atto di Indirizzo al Bilancio di Previsione 2017/2019 – Prevedere un contributo straordinario alla Società A.S.D. Marsala Calcio;

69. Atto di Indirizzo al Bilancio di Previsione 2017/2019 – Prevedere un contributo straordinario per la squadra “Marsala Volley”:

70. Atto di Indirizzo al Bilancio di Previsione 2017/2019: Acquisto Mezzi di Trasporto per Disabili

71. Atto di Indirizzo al Bilancio di Previsione 2017/2019 Aggiungere somme per festeggiamenti 500 Anniversario Madonna della Cava e per il Santuario S. Padre delle Perriere;

72. Atto di Indirizzo per destinare € 15.000,00 per l’organizzazione del Capodanno 2018;

73. Atto di Indirizzo per l’istituzione di un Tavolo di concertazione sul caso I.T.C. “G. Garibaldi” di Marsala.

79) Piano per il Miglioramento dei Servizi di Polizia Municipale ai sensi dell’art. 13 della L.R. N.17/90. Triennio 2017-2018-2019;

80) Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti dell’Avv. Francesco Russo e dell’Ing. Arch. Giuseppe Lumera componenti esterni della Commissione di gara per l’affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, reintegro delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali,

81) Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di Marsala per l’imposta di registrazione del D.I. n.316/2016, emesso dal Tribunale di Marsala per i lavori di riqualificazione messa in sicurezza ai sensi della legge n.626/1994 della Palestra annessa alla scuola media statale On. S. Pellegrino in C.da Paolini;

82) Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti della Space srl – Sentenze del Giudice di Pace di Marsala N.70 e 71/2016 notifiche in forma esecutiva in data 22/05/2017;

83) Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti della Ditta Enotecnica srl con sede in Mazara del Vallo nella Via John F. Kennedy n.23, P.I. 01567020811 per l’esecuzione del “Servizio di direzione, gestione operativa, custodia e manutenzione dell’impianto di depurazione comunale con annessi impianti di sollevamento” periodo 01/07/2016 – 31/07/2017;

84) Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalle Sentenze N.529/2016e N.20/2017 del Tribunale di Marsala (R.G. 244/2016) – Giudizio promosso da Galfano Letizia e altri;

85) O.d.G. sulla stesura di un nuovo Regolamento di Polizia Urbana;

86) O.d.G.: Programma di bonifica Eternit;

87) Mozione di censura nei confronti dell’Assessore Anna Maria Angileri

88) Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti dell’Ing. Messina e dell’Arch. S. Santangelo e per essi all’Unicredit Banca – Tesoreria Comunale – per pagamento somme pignorate derivanti dal decreto ingiuntivo N.513/2015 emesso dal Tribunale di Marsala ad istanza dei professionisti sopra citati c/Comune di Marsala;

89) Riconoscimento del debito fuori bilancio in favore del dipendente Di Girolamo Giuseppe. Atto di precetto a seguito di Ricorso per D.I. esecutivo N.360/2016 – Tribunale di Marsala Sezione Lavoro;

90) Riconoscimento del debito fuori bilancio in favore del Dipendente Lentini Gaspare Salvatore – Atto di precetto a seguito di ricorso per D.I. esecutivo N.345/2016 – Tribunale di Marsala Sezione Lavoro;

91) Riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti della Sig.ra Regina Vincenza – Sentenza del Giudice di Pace di Marsala N.273/2017.

92) Sentenza TAR Sicilia N.01433/2016 REG. Prov. COLL. Riconoscimento debito fuori bilancio per rimborso del 50% del contributo unificato in favore della TECNOGROUP s.r.l.;

93) Fattura della PUBLIKOMPASS S.p.A. n.S002003 del 27/06/2013 afferente la pubblicazione sul Giornale di Sicilia del 29/06/2013 dell’Avviso di vendita degli immobili di proprietà comunale – Riconoscimento debito fuori bilancio;

94) Ampliamento della strada congiungente la S21, incrocio di Villa Genna, con la Via Pupo – Marsala. Approvazione Progetto definitivo (1° lotto funzionale), apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.