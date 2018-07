Marsala, convegno al Monumento dei Mille sul P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014/2020

Si terrà il prossimo lunedì 9 luglio alle ore 18;00, presso il Monumento dei Mille, Via Lungomare a Marsala, un’iniziativa dell’Associazione MarsaLAB su “Finanziamenti alla creazione di start up innovative e alle iniziative di spin off della ricerca- P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014/2020”.

Durante l’incontro verrà illustrata l’Azione 1.4.1, che finanzia il sostegno all’avvio e allo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali che promuovano occupazione e innovazione del sistema produttivo. La dotazione finanziaria iniziale della misura è di circa 44 milioni di Euro. Relazioneranno Emanuela Sardo Vice Presidente Cooperativa Kore; Giovanni Panepinto Presidente SMAP – Agenzia di Sviluppo Locale; Gaetano Bellavia esperto politiche sullo sviluppo locale; Paola Loredana Bruno Consigliere ODCECPA- Presidente Commissione Innovazione, Start up e Finanza Agevolata.

La partecipazione al convegno attribuisce crediti formativi agli iscritti all’Ordine degli Agronomi e all’Ordine degli Avvocati. Dichiara Antonella Milazzo, presidente dell’Associazione MarsaLAB: “Siamo orgogliosi di iniziare le attività della nostra Associazione presentando un’opportunità così importante per lo sviluppo del nostro territorio. Il nostro obiettivo è infatti essere un incubatore di idee, un “luogo” di condivisione, di confronto e di proposta. Crediamo che ci sia la necessità di porsi all’ascolto del territorio coinvolgendo la società civile e, al tempo stesso, elaborare suggerimenti e spunti utili allo sviluppo e al l’inclusione sociale”.