Marsala: continua la manutenzione di strade e marciapiedi

Continuano a Marsala gli interventi di manutenzione per strade e marciapiedi del territorio comunale (circa 115 mila euro l’impegno di spesa complessivo). I lavori interessano il centro urbano, a cominciare dalle vie Sibilla, Santa Lucia e S. L’Africano, dove l’impresa incaricata ha ripristinato la funzionalità della pavimentazione dissestata.

I lavori proseguiranno sul lungomare. Qui, in particolare, il settore Lavori pubblici interverrà per eliminare gli incavi dei marciapiedi dove erano posizionati i vecchi cassonetti della NU. E ciò, principalmente, per eliminare pericoli per cittadini e disabili, ma anche per evitare che negli stessi incavi taluni continuino – inspiegabilmente – a depositarvi sacchetti della spazzatura. Sul lungomare, il tratto interessato ai lavori è, in linea di massima, quello che dal Porto giunge fino al Parco di Salinella, dove i marciapiedi sono particolarmente battuti dai podisti.

La manutenzione sia ordinaria che straordinaria – che tra l’altro ha anche riguardato la sistemazione della strada di contrada Birgi Vecchi (quella che conduce alle scuole kite) e della litoranea 54 – interesserà nei prossimi giorni gli altri versanti del territorio comunale.