Marsala, Consiglio Comunale: approvati tre atti deliberativi

Sono stati tre gli atti approvati dal Consiglio comunale di Marsala, conclusosi nella tarda serata di ieri. Nell’ordine, l’Aula ha votato positivamente la Mozione proposta dal consigliere A. Vinci su “Manutenzione strada comunale denominata via Ferla Samperi ricadente nel Comune di Petrosino”; la “Presa d’atto del Piano comunale di Prevenzione della Corruzione – Triennio 2018/2020”; l’Atto di Indirizzo, proposto dalla consigliera L. Arcara, riguardante la “Stesura del Regolamento per i disabili e ulteriore figura del Garante”.

La prima parte della seduta (presenti al secondo appello 23 consiglieri) è stata assorbita dalle comunicazioni di molti consiglieri su diverse tematiche. Innanzitutto, il presidente E. Sturiano ha letto in Aula la dichiarazione di una nota a firma dell’assessore Anna Maria Angileri, nella quale la stessa si rammarica e chiede scusa al Consiglio per la frase poco felice espressa – senza che in quel momento se ne fosse resa conto – nel corso di un suo intervento nella precedente seduta.

Sull’accaduto sono intervenuti Arcara (“le scuse deve dichiararle in Aula”), A. Rodriquez (“scuse tardive e non rivolte neanche alla mia persona”), F. Meo (“l’assessore non è presente per motivi di salute”), L. Ingrassia (“le scuse dell’assessore sono sinonimo di intelligenza e, tra l’altro, non è quello un linguaggio che le appartiene”), P. Milazzo (“solidarietà al collega Rodriquez”). Altro argomento oggetto di comunicazioni, il Palasport. Il presidente Sturiano ha sottolineato che l’impianto “si apre grazie a due emendamenti che hanno consentito di reperire le somme per completarlo”; M. Gandolfo ha evidenziato che le criticità sull’affidamento della gestione riportate dalla stampa impongono la presenza in Aula dell’assessore e del dirigente competenti, al fine di fare chiarezza e fugare ogni perplessità; L. Alagna, nel preannunciare un’interrogazione scritta sul Palasport, ha dichiarato che sarebbe stata importante la presenza in Aula dell’assessore Baiata, chiedendo altresi chiarimenti sulla tenuta dell’Albo comunale delle Associazioni sportive.

Le comunicazioni hanno anche riguardato l’Aeroporto “V. Florio”. Il consigliere G. Sinacori ha dichiarato che “occorre rimettere la questione nell’agenda politica del Consiglio comunale, tenuto conto che la stagione è compromessa a causa del comportamento della Regione”. Inoltre, pur condividendo che il Comune di Marsala deve continuare a coordinare la situazione, ritiene”scorretto non coinvolgere il Consiglio su un tema così importante”. Infine, la consigliera Meo ha sottolineato come la questione Aeroporto impegni molto l’Amministrazione comunale e che, anche oggi, il sindaco Di Girolamo ha convocato l’ennesimo incontro a Birgi. Concludendo sul punto, il presidente Sturiano ha tenuto a precisare che, oltre alla situazione aeroportuale, il Consiglio è attento anche alla questione rifiuti e ai lavori per il porto turistico.

Nel riportare che quasi tutti gli interventi hanno stigmatizzato la “turnazione” degli assessori presenti in Aula (ieri in rappresentanza della Giunta ha presenziato l’assessore Rino Passalacqua), le altre comunicazioni manifestate nel corso della seduta hanno riguardato: contrarietà per i lavori edili e stradali avviati in piena estate (P. Milazzo e A. Galfano, quest’ultimo aggiungendo che mentre i lavori a Palazzo VII Aprile termineranno nel giro di dieci giorni, quelli di Porta Garibaldi sarebbe bene iniziassero a settembre); correttezza delle procedure osservate dalla Commissione Accesso agli Atti (A. Rodriquez); istituzione della Commissione d’inchiesta sui Servizi sociali (M. Gandolfo) cui ha risposto il presidente Sturiano rassicurandolo che si stanno completando i passaggi burocratici.

Lo stesso Sturiano ha anche comunicato all’Aula che giovedì prossimo il sindaco presenterà alla Stampa il programma dell’Estate Marsalese, così come appreso da alcune testate giornalistiche. Su questo argomento è pure intervenuta Ingrassia che ha comunicato all’Aula “di essere stata invitata dall’assessore Ruggieri a riempire qualche spazio nel calendario degli eventi”, rammaricandosi per un modus operandi sulla scelta degli spettacoli che non condivide. Sull’Estate Marsalese ha lamentato il mancato confronto con il Consiglio anche il consigliere Galfano, evidenziando altresì che i lavori per i pini di via Struppa sono stati da lui sollecitati con una interrogazione e concludendo che analogo intervento andrebbe fatto anche per gli alberi di Porticella, nei pressi della carro armato, le cui radici sono addirittura visibili nel Santuario della Madonna della Cava.

Concluse le comunicazioni, la discussione è passata sul prelevato punto 27 (mozione Vinci su strada Ferla Samperi ). Allo stesso Vinci, che ha motivato l’atto, è stato richiesto da più parti di modificare taluni contenuti, soprattutto con riferimento a futuri impegni di spesa che in questo momento il Comune non può preventivare. In particolare, è stato chiarito che gli interventi in un altro Comune sono possibili dietro stesura di apposita Convenzione (in ciò confortati anche dalle precisazioni del segretario Triolo), come già avvenuto per quattro analoghe deliberazioni discusse e approvate in Consiglio. Al termine del dibattito, la mozione è stata approvata a maggioranza.

Votazione unanime invece sia per la “Presa d’atto del Piano Anticorruzione” (su cui ha ampiamente relazionato e risposto ai chiarimenti il segretario Triolo) che per l’atto di indirizzo sul “Regolamento disabili” che la consigliera Arcara ha illustrato. Sul punto, F. Coppola ha chiesto alla Presidenza che la conseguente delibera sia frutto di proposta emanata e istruita direttamente dal Consiglio comunale.

Nel chiudere i lavori, il presidente Sturiano ha comunicato che nella prossima seduta del 12 luglio il primo argomento in trattazione sarà quello del punto 13 (“Verifica aree e fabbricati”), atto propedeutico al Bilancio.