Marsala, concluso il Progetto Kairós, al plesso Verdi

Si è concluso ieri pomeriggio, 28 maggio 2018, il Progetto Kairós, con una performance di canti degli alunni delle classi terze, al cospetto di genitori docenti ed di una rappresentanza del Lions Club di Marsala che ha promosso il progetto nella scuola.

L’evento si è svolto presso i locali della scuola primaria ‘G. Verdi’ di via Turati, diretta da Antonella Coppola. Il progetto è iniziato il 7 marzo di quest’anno con la consegnadel materiale per sperimentare questo metodo che mira a sviluppare una ‘Integrazione al contrario’ che consiste nel coinvolgere alunni normodotati ad indossare i panni del compagno disabile, prendendo consapevolezza dei limiti e scoprendo le ricchezze nelle

differenze.

«Accettare la diversità come momento di confronto, condivisione, collaborazione ma sopratutto come momento di crescita. – dichiara Sonia Bonfanti presidente Lions -. Ogni bambino è diverso e in quanto diverso unico, come i colori belli da soli, ma fantastici quando si fondano nell’arcobaleno. Perché l’importante è stare insieme » Un ringraziamento è stato rivolto dal Lions Club di Marsala alla scuola e ai docenti che hanno creduto nella proposta, e i bambini sono stati bravissimi e hanno sorpreso con la loro maturità nell’affrontare una tematica così delicata.

