Marsala, chiuso per circa 2 mesi lo scorrimento veloce Ospedale – Aeroporto

Avranno inizio domani i lavori di manutenzione straordinaria del Sovrappasso di contrada Conca sullo scorrimento Veloce Marsala (Ospedale) – Birgi (Aeroporto). Per consentire lo svolgimento dei lavori da domani e fino al termine delle operazioni di manutenzione straordinaria programmati in circa due mesi, verrà chiuso totalmente al traffico, in entrambe le direzioni, il tratto dello scorrimento veloce a partire dallo svincolo di contrada Dara e prima dello svincolo di Granatello, tenendo conto della direzione Ospedale-Aeroporto di Birgi. Gli sbarramenti saranno posizionati dalla ditta che effettuerà i lavori sullo scorrimento veloce.

Posted by Redazione Marsala News è un portale d'informazione rivolto al territorio che esalta spaccati di cronaca, attualità, politica, sociale, sport, spettacolo, opportunità di lavoro locale, regionale, nazionale, comunitaria.