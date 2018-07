Marsala, chiude il Baluardo Velasco, lo spazio teatrale soccombe tra l’indifferenza generale

L’Associazione Baluardo Velasco comunica, con una lettera dura, amara e triste, la sua definitiva chiusura

Se ne parlava da giorni, ma fino all’ultimo avevo sperato da cittadino e da giornalista che che subito dopo l’estate l’Associazione Baluardo Velasco ritornasse a stupirci con un nuovo cartellone. Così, purtroppo non è stato. Come tutte le cose belle durano poco in questa Città. Troppo poco! Con il Baluardo Velasco crolla la speranza di poter fare cultura, autogestita, a Marsala.

Una fucina di tanti giovani talenti, ed anche meno giovani, chiude i battenti tra: l’indifferenza della Pubblica Amministrazione con il suo braccino talmente corto sui temi della cultura che rischia di atrofizzarsi; il distacco del mondo imprenditoriale locale, pronto a sponsorizzare eventi sul capo del mondo e praticamente del tutto assente su quanto avviene in Città; l’assenza del grande pubblico che sui social si batte con così tanto fervore per gli spettacoli e poi diserta gli appuntamenti, magari per non elargire una decina di euro di biglietto; la disattenzione del Consiglio Comunale che a parole si lancia in voli pindarici, ma quando c’è di intervenire concretamente passa la mano.

Di cosa ci stupiamo. Questa è Marsala, questi, purtroppo, siamo noi!

Nulla sembra più entusiasmare questa città, la gente è apatica, troppo attaccata al vile denaro: lo sport, l’arte, la cultura, lo spettacolo, i giornali… sono ormai vuoti a perdere. Marsala non ti conosco più

Oggi si assiste impotenti alla “dipartita” del Baluardo Velasco… ma non gioite più di tanto, perchè domani non si sa a chi toccherà.

Alberto Di Paola

Questa la lettera dell’Associazione Baluardo Velasco

“C’è un’inquietante somiglianza tra la chiusura di un luogo, per vari motivi ammantato di un qualche significato simbolico e la morte di un uomo pubblico. In ambedue i casi, infatti, la Fine, in senso lato, depone sul greto del fiume dell’ipocrisia tali e tanti detriti da rendere patetica, oltre che ripugnante, la farsa del dolore, del finto rimpianto, della lacrima asciutta. Vivere la fine dello spazio teatrale dell’associazione Baluardo Velasco, è stato come assistere, da vivi, ad un funerale, senza preghiere, ma con tanto incenso. L’anticipazione della chiusura del Baluardo Velasco lanciata provocatoriamente nei giorni scorsi attraverso i social, ha suscitato un clamore francamente eccessivo, considerato l’interesse manifestato dalla classe dirigente di questa città, più incline a gioco e mangiate che a qualsiasi, pur semplice, tentativo di avvicinamento a forme di spettacolo che si discostino, pericolosamente, dalla grassa risata o dalla recita parrocchiale di amici e parenti.

Dal 2012 al 2018 abbiamo portato in città il meglio del Teatro e della Musica italiani, senza nulla a pretendere, senza incidere di un centesimo sulle casse pubbliche. Centottanta spettacoli sono tanti, provate a contarli, provate a vedere alcuni dei nomi che hanno calcato i teatri della città. Una sorta, da parte nostra, di investimento a fondo perduto su questa città che ha manifestato, però, la voglia perduta di fondo e sempre più fondo. Gli stessi che non hanno mai varcato la soglia del Velasco, adesso ci fermano, si sperticano in inedite condoglianze, manifestano una tardiva solidarietà.

In tutto questo l’amministrazione si è contraddistinta bypassando ogni ipocrisia ed ignorando, praticamente, la chiusura di una realtà cittadina, che, oltretutto, giova dirlo, fu insignita, nel 2012, della “Pergamena Pirandello”. Da parte loro nessun commento, nessuna telefonata di falso dispiacere. Del resto, chi ritiene consono per la città spendere cifre folli per una stagione teatrale, priva di una “reale” direzione artistica, non può abbassarsi a guardare le rovine fumanti del Baluardo.

Da parte nostra ci teniamo a precisare che lo spazio teatrale del Baluardo non chiude per debiti, né perché ci sia passata la voglia. Lo spazio teatrale chiude per colpa (o per merito) del microclima mefitico di questa città, dei superficiali giudizi di gente inetta, pronta a parlare di giustizia, di cultura e di legalità, salvo, poi, fare l’impossibile, per tutelare i propri, miseri, interessi. Lo spazio teatrale del Baluardo chiude perché non ha più senso dare alla gente ciò che non vuole. Rispettiamo, almeno noi, la volontà profonda di questa città.

Eppure, malgrado tutto, chiudiamo il nostro piccolo teatro con orgoglio per il lavoro fatto e con la fierezza per tutto ciò che abbiamo costruito e donato. Un grazie di cuore lo dobbiamo a chi, in questi anni, ci ha seguito con affetto ed interesse. Pochi amici che sono stati lo zoccolo duro di un sogno, di una scommessa che la città ha mostrato di non gradire. Infine, relativamente agli sponsor, troppe volte sordi ai richiami della cultura, ci sono due eccezioni che ci preme ringraziare profondamente: la 3Cel che, negli anni impegnativi delle prime stagioni, non ci ha lesinato il suo appoggio e le Cantine “Caruso & Minini” guidate da Stefano Caruso, che ha creduto fortemente nella nostra associazione, dimostrando forte sensibilità per il territorio, per l’arte e per la cultura.

Per quanto ci riguarda, con la chiusura dello spazio teatrale faremo in modo di veicolare le future attività della nostra associazione ad altre iniziative culturali, probabilmente spostando la nostra attenzione su direzioni e prospettive finora non percorsi. Grazie a quanti in questi anni ci sono stati vicini, grazie a chi vorrà farlo ancora.

Ass. Cult. Baluardo Velasco – Marsala”