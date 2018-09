Marsala, cantieri di servizi: riaperti i termini per presentare le domande

Entro il prossimo 1° ottobre è ancora possibile presentare le domande per i “Cantieri di Servizi” da istituire nel Comune di Marsala. Lo comunica l’Assessorato alle Politiche sociali diretto da Clara Ruggieri, tenuto conto che è stato ripubblicato il bando che riapre i termini per partecipare alla selezione per l’ammissione al servizio finanziato dalla Regione Siciliana, Assessorato alla Famiglia.

Questo, in pratica, ha disposto la modifica del requisito dell’assenza di “patrimonio mobiliare”, consentendo ora la possibilità di accesso anche ai soggetti in possesso di depositi bancari o postali non superiore a 5 mila euro.

Da qui la facoltà concessa ai Comuni beneficiari dei “Cantieri di Servizi” di consentire la presentazione delle istanze soltanto ai soggetti che, in considerazione della suddetta modifica, hanno i requisiti di ammissibilità.

Facoltà che è stata prontamente accolta dall’Amministrazione Di Girolamo che, nel riaprire i termini, ha fissato la nuova scadenza al prossimo 1° ottobre. Interessati sono uomini e donne maggiorenni – fino all’età di 66 anni e 7 mesi non compiuti – disoccupati o inoccupati, in possesso anche degli altri requisiti indicati nel bando.

Stilata la graduatoria degli ammessi al servizio, i posti disponibili – nelle percentuali stabilite dal suddetto bando – verranno assegnati secondo l’età anagrafica. Ai giovani fino a 36 anni d’età è riservato il 50% dei posti disponibili; dai 37 ai 50 anni d’età il 20%; ultracinquantenni 20%.

Una riserva di posti (pari al 5%) è anche prevista per immigrati e portatori di handicap: ove non possibile, avrà la precedenza il nucleo familiare con minore reddito e maggiore numero di componenti. Il programma di lavoro ha la durata di tre mesi, con un impegno pro-capite di 80 ore mensili.

Si evidenzia che sono fatte salve le istanze già presentate con il precedente bando.