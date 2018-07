Marsala, bonus asilo nido: richieste entro il 3 settembre

Sul sito dell’Istituzione “Marsala Schola” si può prendere visione del bando per l’assegnazione di contributi a famiglie con bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, frequentanti asili nido, sezioni primavera e scuole dell’infanzia paritarie del territorio comunale (sia pubblici e che privati). Il beneficio di legge è finalizzato alla riduzione delle spese per il pagamento delle rette relative all’anno scolastico 2017/2018.

Il finanziamento intercettato costituisce un’ importante possibilità per le famiglie di usufruire di uno sgravio per le rette degli asili. “La nostra Amministrazione è molto attenta al settore della prima infanzia e in questa direzione va anche la prossima apertura del terzo nido comunale di contrada Sant’Anna, afferma l’assessore Anna Maria Angileri. Continueremo a lavorare per innalzare sempre più gli standard dei servizi educativi”.

Le istanze devono essere presentate all’ufficio protocollo dell’Istituzione oppure trasmesse via email a marsalaschola@comune.marsala.tp.it entro il prossimo 3 settembre. Possono accedere ai contributi le famiglie con ISEE inferiore a 36 mila euro, secondo le modalità indicate nel bando.

Bando/Moduli – http://www.marsalaschola.it/po/mostra_news.php?id=128&area=H

Info – Servizi Scolastici (0923993.687/678) – Asili Nido (0923993683)