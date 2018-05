Marsala, bene confiscato alla mafia verrà impiegato per fini sociosanitari

Un immobile confiscato alla mafia sarà impiegato per finalità pubbliche, così come previsto dalla normativa vigente. I sindaci di Marsala, Pantelleria e Favignana lunedì prossimo – 28 Maggio – firmeranno un Accordo finalizzato alla fruizione del Centro di accoglienza “San Vincenzo”, a beneficio dei residenti nelle suddette isole che hanno necessità di cure sanitarie a Marsala e in provincia. Il Centro di accoglienza è stato realizzato nell’immobile confiscato alla criminalità organizzata, sito in via Dante Alighieri n.92/B e già affidato all’Amministrazione Di Girolamo.

Posted by Redazione Marsala News è un portale d'informazione rivolto al territorio che esalta spaccati di cronaca, attualità, politica, sociale, sport, spettacolo, opportunità di lavoro locale, regionale, nazionale, comunitaria.