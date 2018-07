Marsala: banditi 4 concorsi dal comune

L’Amministrazione comunale di Marsala prosegue nel dare esecutività a quanto stabilito in sede di programmazione del fabbisogno del personale comunale, con particolare riferimento al piano operativo 2018.

Dopo la recente conclusione del concorso pubblico per Dirigente tecnico e le selezioni dello scorso anno per cinque posti tramite mobilità esterna, il settore “Risorse Umane” ha avviato le procedure per ulteriori 16 posti da indire con pubblico Concorso, di cui 11 per mobilità esterna.

Iter propedeutico, questo, dettato dalla legge che, in materia di assunzioni, obbliga di attingere – per quote parti – sia al personale interno che all’esterno, in quest’ultimo caso solo dopo avere espletato le assunzioni per mobilità. “

Tutti gli 11 posti messi a concorso – online sul sito web istituzionale – sono per titoli e colloquio, a tempo pieno e indeterminato, con termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione fissato per il prossimo 23 agosto.

La selezione per mobilità esterna, in particolare, riguarda la copertura di 6 posti di Collaboratore Tecnico (Autista, categoria “B3”); 2 posti di Istruttore Direttivo Socio Assistenziale (ctg. “D1”); 1 di Funzionario Amministrativo/Contabile (“D3″) e 1 di Collaboratore Amministrativo (“B3”).

La domanda di partecipazione va presentata sull’apposito modello, anch’esso online.