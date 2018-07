Marsala, avviata la manutenzione straordinaria delle strade dissestate

Ha preso il via a Marsala la manutenzione straordinaria delle strade di pertinenza comunale. I primi lavori a prendere il via sono stati quelli sul versante Sud dove tecnici e operai sono operativi già da una settimana.

Per quanto riguarda i lavori del versante sud essi, in questa prima fase, hanno interessato la scarificazione e il rifacimento del manto bituminoso sulla via Sucalora, la strada che dalla statale 115 porta alla sede del 5° Circolo Didattico; nonché al campo di calcio e alla palestra di Strasatti. Nei prossimi giorni si proseguirà con altri importanti tratti di rete viaria ricadenti nel versante. Per questi lavori di manutenzione straordinaria sul versante sud, così come per quelli della zona nord, è prevista una somma di 150 mila euro cadauno.

Duecentomila euro invece è l’importo stanziato per la sistemazione straordinaria della via Salemi, l’arteria viaria che collega l’immediata periferia marsalese con l’ospedale “Paolo Borsellino” e l’ingresso dello svincolo autostradale per Birgi. Da mercoledì prenderanno il via le opere di sistemazione del manto stradale nel primo tratto della via Salemi. E a breve inizierà anche la manutenzione stradale sul versante nord”.