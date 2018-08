Marsala, auto fa inversione e travolge uno scooter al sottopassaggio

E’ di un ferito, fortunatamente fuori pericolo di vita, il bilancio di un grave incidente verificatosi ieri pomeriggio in via Ugdulena, nei pressi del sottopassaggio.

A rimanere ferito è stato un uomo di 49 anni, F. M. che mentre procedeva alla guida del proprio scooter si è visto chiudere la corsia da una Fiat Punto, condotta G. T. di 60 anni, che si accingeva ad effettuare una manovra di inversione ad U. L’impatto è stato inevitabile.

Lo scooterista, dopo aver impattano contro lo sportello sinistro dell’utilitaria, è stato balzato violentemente sull’asfalto. Soccorso ed avviato in ospedale in ambulanza, l’uomo é stato dimesso dopo le prime cure. I sanitari di turno gli hanno saturato 20 punti alla mano e braccio destra e gli hanno riscontrato la frattura composta al piede, caviglia e alluce. Non è escluso che possa essere operato al piede. Fortunatamente il casco lo ha preservato da danni alla testa. Ne avrà, comunque per una sessantina di giorni, salvo complicazioni. La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Municipale di Marsala