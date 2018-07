Marsala, approvato il Progetto per l’ampliamento della rete di video sorveglianza

L’Amministrazione Comunale con proprio provvedimento di Giunta ha approvato il Progetto per l’ampliamento della rete di video sorveglianza per un importo complessivo di 130 mila euro. Il progetto, così come prevede il bando del Ministero dell’Interno (il cosiddetto Decreto sulla sicurezza) è stato presentato nei termini di legge alla Prefettura di Trapani che provvederà a inoltrarlo successivamente al Viminale.

Le nuove telecamere secondo quanto prevede il progetto verranno collocate in alcuni quartieri cittadini ad alta densità popolare e in alcune zone di interesse turistico in atto non coperte dal sistema di sorveglianza.

Il nuovo progetto, se finanziato dal Ministero dell’Interno, vedrà il Comune farsi carico del 5%. Lo stesso è stato redatto in ottemperanza alle linee guida generali relative ai sistemi di video sorveglianza; non sarà causa di inquinamento elettromagnetico e rispetterà le disposizioni del Garante della Privacy in materia di sicurezza e trattamento dei dati personali.

Esso sarà in grado di mantenere sotto controllo le aree monitorate 24 ore su 24.