Marsala, Antonio Rallo alla guida della Coldiretti provinciale

Antonio Rallo è stato eletto all’unanimità presidente della Federazione Coldiretti di Trapani.

Marsalese doc, figlio d’arte dell’enologia moderna, il pade Giacomo assieme alla moglie diedero vita a Donnafugata, azienda leader nel settore enologico con i suoi vini “Born in Sicily”.

Antonio, Rallo, wine-maker di grande passione e competenza tecnica, sovrintende alla produzione dell’Azienda di famiglia, di cui è amministratore delegato e che gestisce con la sorella Josè. L’azienda ha vigneti e cantine nella Sicilia occidentale a Contessa Entellina, Pantelleria e a Marsala e nella Sicilia orientale a Vittoria e sull’Etna.

Solida anche la sua esperienza maturata all’estero: nei mercati europei, Germania, Svizzera e Inghilterra, sino in quelli più lontani come Stati Uniti, Canada e Giappone.

Un lavoro di ambasciatore serio e credibile che lo ha portato a confrontarsi con il trade e i maggiori esponenti della critica enologica internazionale.

La provincia di Trapani – ha commentato subito dopo l’elezione – costituisce una base produttiva di qualità per tutta la Regione e permette di esportare il Made in Sicily che oggi comprende una rete: prodotto, cultura e storia di un territorio. Lavorare ancora e di più per affermare l’ identità con un confronto continuo con le altre realtà, credo sia la strategia vincente per la crescita.

Ai lavori dell’assemblea, coordinati dal direttore provinciale Giuseppe Meringolo, hanno partecipato i vertici regionali Coldiretti: il presidente Francesco Ferreri e il direttore Prisco Sorbo.