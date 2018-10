Marsala, a fuoco un appartamento in via Istria

Attimi di panico e paura questa mattina in un appartamento del villaggio popolare di via Istria a Marsala. Le fiamme hanno avvolto una stanza dell’edificio costringendo i residenti a scendere per strada nell’attesa che i vigili del fuoco intervenuti tempestivamente sul posto spegnessero le fiamme.

Nell’appartamento si registrano solo danni a mobili e suppellettili. Fortunatamente non vi sarebbero stati feriti tra i tre che vivono nell’appartamento che si trova di fronte ai locali dell’Ufficio di Collocamento. Gli inquirenti indagano sulle cause dell’incendio.