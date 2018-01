Marsala, 21 assunzioni al Distretto Sociosanitario per creare una equipe multidisciplinare per il servizio REI

Sono 21 le assunzioni per le quali il Distretto sociosanitario n.52 Marsala-Petrosino ha indetto una procedura concorsuale per soli titoli. L’Avviso, pubblicato sulla GURS dello scorso 29 dicembre (http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/concorsi/g17-15c.pdf), assegna il termine di venti giorni da quella data per la presentazione delle domande relative alle seguenti figure professionali: 9 Assistenti sociali, 5 Educatori, 4 Psicologi, 1 Istruttore direttivo amministrativo/contabile, 1 Mediatore linguistico-culturale e 1 Sociologo.

Le professionalità sono destinate a creare una equipe multidisciplinare che si occuperà del servizio REI, a sostegno delle persone fortemente svantaggiate. Le assunzioni, previste nel progetto approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, avranno la durata massima di tre anni e sono comunque subordinate alla concessione del finanziamento governativo. Per l’ammissione alla procedura concorsuale è richiesto il possesso dei requisiti pubblicati nell’Avviso, online sul sito web comunale