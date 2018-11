Maltempo in Sicilia: l’82° Centro C.S.A.R. impegnato nelle ricerche dei dispersi

Nella notte di domenica 04 Novembre 2018, un elicottero HH139-A è decollato per la ricerca di dispersi a causa del forte maltempo che ha colpito la provincia di Palermo, effettuando 3 ore di volo in 2 missioni di ricerca.

L’equipaggio, su ordine del Comando delle Operazioni Aeree di Poggio Renatico (FE), è decollato la prima volta alle 02:00 per partecipare alla ricerca di 2 giovani dispersi in auto in balia della furia di un torrente straripato a Vicari, ma prossimi all’area di ricerca ha fatto rientro a Birgi in quanto gli è stato comunicato che le squadre dei Vigili del Fuoco avevano ritrovato vivo uno dei dispersi e l’altro, purtroppo, era stato rinvenuto senza vita.

Alle 04:20 l’HH139-A è nuovamente decollato per la ricerca di 1 disperso a Corleone. L’equipaggio è arrivato in zona alle 04:40 ed ha cominciato la ricerca di un medico 40enne disperso mentre si recava all’ospedale di Corleone. Grazie alle indicazioni fornite da terra dai Carabinieri e all’utilizzo dei visori notturni (N.V.G. – Night Vision Goggles) è stata individuata l’auto del disperso e sono proseguite le ricerche lungo la strada provinciale SP96, nelle cascine e nei casali presenti in zona, fornendo supporto alle squadre a terra ed illuminando l’area dall’alto. Dopo 2 ore di ricerca in zona l’elicottero ha fatto rientro in base alle 07:00 per riprendere nuovamente la prontezza per l’allarme SAR nazionale.

L’82° Centro è uno dei Reparti del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando in qualsiasi condizione meteorologica. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato più di 7200 persone in pericolo di vita.