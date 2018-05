L’Aurea propone: progetti promozione ocm paesi terzi – manifestazione interesse

Incontri info-formativi dal 9 al 15 maggio 2018 Viale Strasburgo, per un’azione integrata di internazionalizzazione

Aurea L&G Trading LTD in partnership con l’Associazione per il Commercio Italo-Caraibico e Casa Italia Dubai incontrerà le aziende del settore vitivinicolo provenienti da Veneto, Lombardia, Piemonte, Toscana, Liguria e Sicilia nelle giornate tra il 09 e 15 maggio per pianificare azioni d’internazionalizzazione in Messico e Emirati Arabi Uniti.

Verrà sviluppato nel quadro di un progetto di portata nazionale un’azione integrata di internazionalizzazione, #Aurea si farà promotrice di iniziative a livello italiano e/o a livello delle singole Regioni (e ove attivati anche in progetti multiregionali), finalizzate alla promozione dei vini e specificamente in relazione ai contributi previsti dalla misura OCM promozione nei Paesi Terzi.

I paesi target saranno individuati sulla base delle manifestazioni di interesse che le aziende indicheranno. I progetti promuoveranno esclusivamente vini DOC, DOCG e/o IGT e presumibilmente saranno annuali. Di seguito si riporta l’elenco delle principali azioni su cui possono essere articolati gli investimenti e le principali tipologie di spese finanziabili.

Azioni

Partecipazione a fiere ed eventi

Tastinge degustazioni

Seminari ed eventi informativi

Promozione sui punti vendita (Ho.Re.Ca e GDO)

Advertising(carta stampata e web)

Realizzazione di materiale promozionale (cartaceo e digitale)

Attività di incoming

Attività di PR e brand Ambassador

Digital PR e social network

Tipologie di spesa finanziabili

Costi di partecipazione

Costi di realizzazione

Costi di trasferta (viaggio, vitto, alloggio)

Costi di promozione

Costi organizzativi

Temi del seminario formativo:

i contratti e le precauzioni per il commercio con l’estero

i mercati target per l’azienda vitivinicola (I parte)

le formalità doganali e fiscali per la cessione all’estero e l’e-commerce

la tutela del marchio aziendale in italia e all’estero

i mercati target per l’azienda vitivinicola (II parte)