L’Aurea L&G Trading Ltd. guida gli appassionati nei viaggi enogastronomici in Italia e nel mondo

Il turismo enogastronomico è un segmento in forte ascesa e uno dei più dinamici all’interno del settore. Nella sola Europa – secondo l’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO) -, sono circa 600mila le vacanze all’insegna dell’enogastronomia e oltre 20 milioni i viaggi che includono attività enogastronomiche. I turisti amano capire, vedere e gustare, con tutti i sensi cosa offre una località, un territorio Sempre più gente gira il mondo alla ricerca di sapori, vecchi e nuovi, di preziose gemme culinarie le cui ricette si trasmettono dall’alba dei secoli. Ed ecco che i frutti del mare, della terra e della montagna diventano Eccellenze, da cercare, acquistare, diffondere e mangiare. Ecco che il turismo enogastronomico diventa una realtà

L’Aurea L&G Trading LTD, da sempre vicina alle produzioni enogastromiche d’eccellenza è impegnata nella costruzione di itinerari esperienziali che mettano i prodotti tipici, l’arte culinaria e i territori. La director di #Aurea, Giuseppa Adamo, dichiara: “Quando viaggiano, i turisti ricercano una pluralità di proposte e attività innovative ed autentiche, come esperienze enogastronomiche nei ristoranti, visite guidate alle aziende agricole e alle cantine, festival ed eventi legati al cibo, al vino e alla birra, spesso abbinate ad altre esperienze (cultura, shopping, … ). La scelta, spesso, tende a ricadere su destinazioni che offrono un’offerta ampia e varia oltre che caratteristica del luogo per questa la nostra società grazie ad una accurata selezione di aziende che sono fiori all’occhiello della qualità ed eccellenza italiana, costruiesce pacchetti ed itinerari personalizzati per gruppi e singoli che permettano vivire un weekend come una settimana all’insegna del buon cibo e della cultura sia in italia che in altre realtà europee ed extra UE”.

Oggi il cibo non è più semplicemente una “fonte di sostentamento”, ma è un modo per stare bene, per divertirsi, per sperimentare, per stare in compagnia. Grazie alla crescente attenzione dei media sempre più persone si appassionano e ne parlano, tanto da averlo reso un elemento pervasivo della vita sociale. Ma oggi cibo è diventato anche una moda e una tendenza; pensiamo al fenomeno dei “foodies”, persone appassionate di cibo che amano collezionare esperienze gastronomiche. Contina Giuseppa Adamo: “Vuoi vivere una vacanza sensoriale ed esperenziale grazie al nostro network creeremo la vacanza ideale per te o per il tuo gruppo di amici! Vuoi visitare uno dei Paesi più ricchi in termini in termini di cultura ed arte, noi sviluppiamo Incoming, incentiviamo e proponiamo nuovi itinerari turistici, percorsi gastronomici, enogastronomici, di arte e cultura, eventi ed attività caratteristiche come la raccolta delle arance e dell’uva, i corsi di cucina per stranieri e tante attività ed idee. Combiniamo e proponiamo alla classica vacanza tradizionale, quella in località tipiche, con la possibilità di soggiornare in borghi storici, paesini caratteristici e strutture ricettive di vario genere (bed and breakfast, aziende agricole, etc.).

Il nostro intento è di offrirti un pacchetto viaggio su misura, in grado di selezionare le strutture alberghiere, alloggi inusuali e particolari, per poi "costruire" un percorso polisensoriale ed esperienziale che ti faccia vivere nazioni come: l'Italia, la Spagna, Malta, Bulgaria, Repubblica Ceca, Portogallo, Grecia, Stati Uniti, Messico, Singapore e Cina. Da oltre un decennio ci occupiamo d''internazionalizzazione e progettazione europea questo ha consentito di entrare in contatto selezionare le italian excellences e di avere a disposione un network internazionale per l'organizzazione di itinerari tematici in diversi parti del mondo.

Ci rivolgiamo a Milioni di persone che hanno sete di conoscere e vivere un Paese differente, le bellezze nascoste e le particolarità dei borghi, dei prodotti tipici e di tutto quello che rende unico un territorio. Organizziamo percorsi di enoturismo ed enogastronomici i località di fama internazionale per la produzione di prodotti tipici e di qualità”. La cultura enogastronomica è parte integrante di quella più ampiamente intesa. Il cibo e il vino sono espressioni di un territorio, della gente che vi vive e delle sue tradizioni e sono al contempo elementi di identificazione e di differenziazione rispetto agli altri. Essi, infatti, non sono solo elemento alla base del sostentamento dell’individuo, ma rappresentano anche strumenti di trasformazione culturale e antropologica. La stessa Organizzazione Mondiale del Turismo ha riconosciuto il turismo enogastronomico come parte del turismo culturale.

In un mondo sempre più aperto e globalizzato, il turista ricerca esperienze autentiche e locali: la presenza di bellezze artistiche e paesaggistiche di elevato pregio non rappresenta più l’elemento discriminante nel processo decisionale, il turista vuole avere la possibilità di entrare in contatto e conoscere la cultura e la comunità del luogo. Conclude Giuseppa Adamo: “L’enogastronomia è diventata uno “strumento” privilegiato; essa, infatti, racchiude e veicola tutti quei valori che il turista contemporaneo ricerca, ossia: rispetto della cultura e delle sue tradizioni, autenticità, sostenibilità, benessere psico-fisico ed esperienza”