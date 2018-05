La Uil Scuola di Trapani è stata premiata al congresso nazionale

La Uil Scuola Trapani è stata insignita con due targhe in occasione del congresso nazionale di categoria in corso di svolgimento a Montesilvano. Una targa è stata attribuita per aver raggiunto il traguardo di 1° sindacato alle elezioni Rsu 2018, mentre l’altra targa per essersi classificata seconda nella categoria voti relativi. Il riconoscimento è stato consegnato al segretario generale Uil Scuola Trapani Giuseppe Termini dai segretari generali Uil e Uil Scuola Carmelo Barbagallo e Pino Turi.

“Lo straordinario risultato ottenuto dalla Uil scuola Trapani – afferma Termini – che da ben tre tornate elettorali si conferma il primo sindacato in Provincia è motivo di orgoglio. Un voto che premia la professionalità e la costanza di un sindacato forte e autorevole nelle scuole trapanesi grazie al lavoro serio e costante di una squadra variegata ma compatta che è riuscita capillarmente a raggiungere ogni avamposto educativo della provincia”.

“Il premio ricevuto – afferma il segretario generale Uil Trapani Eugenio Tumbarello – è il giusto riconoscimento per l’attività svolta giorno dopo giorno da una squadra che fa il suo lavoro con dedizione e competenza. Al gruppo dirigenziale, agli operatori e alle Rsu Uil Scuola va il mio plauso e il ringraziamento dell’intero gruppo dirigente della Uil di Trapani per il contributo dato a rendere la Uil un sindacato sempre attento e presente sul territorio trapanese”.