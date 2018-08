La Polizia di Stato ha denunciato 20 persone nel trapanese

A Marsala 5 persone sono state deferite, dalla Polizia, al culmine di una maxi rissa; altre 4 perone, titolari di B&B, sono state denunciate per aver omesso di comunicare i propri alloggiati presso le strutture ricettive di Triscina, Selinunte e Marinella; segnalato alla Procura di Minori di Palermo un ragazzo ospite della Comunità per Minori Stranieri non accompagnati “I Locandieri di Castelvetrano per minaccia grave.

E’ stata una settimana intensa, piena di attività, quella appena trascorsa dalla Polizia di Stato in Provincia di Trapani. Il bilancio dei servizi svolti, dal 5 all’11 agosto, è più che positivo. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (U.P.G.S.P.) della Questura, il Personale della Squadra Mobile di Trapani e dei Commissariati di Pubblica Sicurezza di Marsala, Mazara, Castelvetrano ed Alcamo, hanno: denunciato all’Autorità Giudiziaria, a piede libero, 20 persone per reati vari.

Nel corso di 70 posti di controllo operati in ambito provinciale sono state controllate 943 persone, 314 veicoli in transito e contestate 32 contravvenzioni per infrazioni al Codice della Strada; è stata accertata, altresì la posizione di 139 persone con precedenti di polizia e 217 soggetti sottoposti a obblighi giudiziari. Contestualmente la polizia ha controllato 1160 obiettivi sensibili, ha operato 1 perquisizione ed effettuato 1 sequestro

La Polizia in ambito provinciale, nel corso dell’ultima settimana, ha operato in particolare con:

– Il Personale dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (U.P.G.S.P.) ha denunciato all’A.G., in stato di libertà:

G., classe 1983, residente a Trapani, per furto in abitazione in concorso con altro soggetto in corso di identificazione;

A., classe 1986, residente a Trapani, per danneggiamento aggravato;

M., classe 1970, per maltrattamenti in famiglia aggravati, lesioni personali,

N., classe 1981 ed ivi residente, per inosservanza degli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S..

– A Marsala il personale del locale Commissariato di P.S. ha denunciato all’A.G., in stato di libertà:

G., classe 1985, ivi residente, per rissa.

L., classe 1984, ivi residente, per rissa.

N., classe 1991, ivi residente, per rissa.

A., classe 1991, ivi residente, per rissa.

D., classe 1987, ivi residente, per rissa. e resistenza a P.U.;

S.A., classe 1976, ivi residente, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali

– A Mazara del Vallo il personale del locale Commissariato di P.S. ha denunciato all’A.G., in stato di libertà:

A., classe 1963, ivi residente, per danneggiamento doloso e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere;

A., classe 1982, per furto di energia elettrica.

– Ad Alcamo il personale del locale Commissariato di P.S. ha deferito all’A.G., in stato di libertà:

M., classe 1996 e domiciliato ad Alcamo presso la comunità alloggio “Agape”, per furto aggravato in concorso ed inosservanza degli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S.,

B., classe 2002, residente ad Alcamo, per furto aggravato in concorso;

I., classe 1960, ivi residente, in atto sottoposto al regime della detenzione domiciliare, per truffa.

– A Castelvetrano il personale del locale Commissariato di P.S. ha denunciato all’A.G., in stato di libertà:

S., classe 1964, residente a Castelvetrano, per non aver comunicato gli alloggiati presso le strutture ricettive;

G., classe 1970, ivi residente, per non aver comunicato gli alloggiati presso le strutture ricettive;

G., classe 1956, residente a Castelvetrano, per non aver comunicato gli alloggiati presso le strutture ricettive;

R., classe 1929, ivi residente, per non aver comunicato gli alloggiati presso le strutture ricettive;

S., classe 2001, ospite presso il centro MSNA “I locandieri” di Castelvetrano, per minaccia grave.