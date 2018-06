L’82° Centro C.S.A.R. dell’Aeronautica Militare ha partecipato all’esercitazione internazionale in Francia

Si è conclusa in Francia l’esercitazione internazionale in ambito S.A.R. (Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) marittimo a cui ha preso parte un equipaggio ed un elicottero HH-139A dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare.

L’equipaggio trapanese si è rischierato presso l’aeroporto di Beziers, nella Francia Meridionale. All’esercitazione hanno preso parte assetti ad ala fissa e ad ala rotante di Francia, Italia e Spagna, con il supporto di 2 imbarcazioni di appoggio per l’attività di recupero naufraghi, con lo scopo di implementare il bagaglio di esperienza in ambito S.A.R., affinare e migliorare le procedure di intervento congiunto con assetti multipli in volo e testare l’efficacia della catena di comando e controllo per la gestione di operazioni di recupero complesse.

L’esercitazione ha visto impegnato l’equipaggio dell’82° Centro, congiuntamente con equipaggi francesi e spagnoli, nella simulazione di uno scenario complesso per il recupero di naufraghi dall’acqua e di persone in imminente pericolo di vita da imbarcazioni. Il contesto esercitativo ha permesso lo scambio di esperienze tra piloti, operatori di bordo e aerosoccorritori delle tre nazioni partecipanti ottenendo lo scopo di migliorare le reciproche procedure e tecniche di recupero.

L’82° Centro è uno dei Reparti del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando in qualsiasi condizione meteorologica. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato più di 7300 persone in pericolo di vita.