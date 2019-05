Internet gratuito a Marsala, finanziato il progetto “Wifi4EU”

Mentre in città è in corso #FUTURAMARSALA, dove si parla di innovazione digitale e di “smart city model”, giunge una notizia in tema. Il progetto per installare reti wifi gratuite in spazi pubblici (biblioteche, piazze, vie, luoghi di aggregazione…), presentato dal Comune di Marsala, è stato finanziato.

Si inserisce nell’ambito dell’iniziativa “Wifi4EU“, promossa dalla Commissione Europea, grazie alla quale il Comune avrà a disposizione 15 mila euro per creare gli hotspot necessari all’entrata in funzione delle reti internet.

In tutta Italia, sono state circa 500 le municipalità risultate vincitrici del bando, a fronte di oltre 10 mila partecipanti. Sarà ora compito dell’Amministrazione e del Centro informatico comunale stabilire, in base al finanziamento assegnato, i luoghi pubblici della città in cui posizionare i punti di accesso gratuito ad internet.