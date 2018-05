Incidente sulla A29, tre feriti di cui uno grave

Una motocicletta, un furgone ed un’auto si scontrano tra Capaci e Carini, feriti due operai trasportati ed il conducente di uno dei mezzi.

Schianto sull’autostrada A29 Palermo-Mazara. Coinvolti tre mezzi, un’auto, una moto e il furgoncino degli operai che stavano lavorando al cantiere che si trova tra Capaci e Carini, in cui è presente un restringimento di carreggiata.

I due operai sono rimasti feriti: il 118 li ha trasportati al pronto soccorso con codice giallo. In ospedale anche il conducente di uno dei mezzi, finito in ospedale con codice rosso. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale e gli uomini dell’Anas. Non si conoscono ancora le condizioni dei feriti.

Lunghe code in autostrada per diverse ore, in attesa che venissero rimossi i mezzi dalla carreggiata. La situazione è rientrata intorno a mezzogiorno, sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.