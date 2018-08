Incidente nei pressi di Salemi: 6 feriti di cui una donna in maniera grave e 3 bambini

Un grave incidente stradale sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo nei pressi dello svincolo di Salemi ha visto coinvolte tre auto ed ha procurato ferite su 6 persone. La dinamica è ancora incerta, pare comunque che si sia trattato di un maxi tamponamento in corsia di emergenza.

L’impatto è stato violentissimo tanto da richiedere sul posto l’intervento dei vigili del corso per estrarre alcune persone che erano rimaste bloccate tra le lamiere contorte dei mezzi. Sono apparse subito le gravi le condizioni di una donna. Mentre la stradale chiudeva la corsia al transito un elicottero del servizio nazionale di soccorso atterrava sull’autostrada per consentire alla ferita di raggiungere l’ospedale nel più breve tempo possibile. Altri 5 feriti, tra cui 3 bambini, hanno raggiunto l’ospedale di Salemi per le cure del caso

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti che, in presenza di un ferito con prognosi riservata, hanno posto sotto sequestro le tre autovetture. Pare che l’automobilista che viaggiava su una Citroen C3 si sarebbe fermato a causa di un problema al motore lungo la corsia di emergenza, il secondo automobilista si sarebbe accostato per prestare so corso quando sopraggiunge a in velocità il terzo alla guida di una Ford che si è schiantata sulle

La polizia stradale sta indagando sul maxi tamponamento poco prima dello svincolo di Salemi.