Imprese agricole, “Le giornate dell’Impresa Digitale” della CCIAA a Trapani

La Camera di Commercio di Trapani ha promosso un incontro per far conoscere le ultime disposizioni del Fisco in materia digitale che stravolgeranno l’assetto contabile amministrativo delle imprese. Per le imprese agricola la CCIAA di Trapani ha promosso un incontro per il 12 novembre alle ore 15.00, presso la propria sede, per presentare i servizi digitali della Camera di Commercio, dal Cassetto digitale dell’Imprenditore allo SPID, dalla fatturazione elettronica con focus sul suo ruolo nel panorama fiscale, ai Voucher I4.0.

