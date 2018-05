Immigrazione clandestina: arrestato un tunisino per favoreggiamento a Trapani

Arrestato un cittadino tunisino di 26 anni, ritenuto responsabile di favoreggiamento all’immigrazione clandestina. L’uomo avrebbe trasportato in Italia, a bordo di un gommone, 14 suoi connazionali. La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza, in esecuzione di un provvedimento di fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Trapani, lo hanno tratto in arresto.

Secondo gli elementi raccolti dagli uomini della Squadra Mobile e della Guardia di Finanza di Trapani, il tunisino arrestato, in concorso con altri soggetti non identificati, è lo “scafista” che ha pilotato il gommone con a bordo 14 connazionali clandestini dalle coste della Tunisia sino al limite delle acque territoriali italiane. Il gommone, il 7 maggio scorso, è stato soccorso da una motovedetta della Dogana francese e da una motovedetta della Capitaneria di Porto italiana, dell’Operazione internazionale Frontex ed è arrivato nel porto di Trapani l’ 8 maggio.

Il provvedimento di fermo è stato convalidato oggi dal GIP di Trapani, che ha disposto la custodia cautelare in carcere del tunisino.