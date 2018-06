Imbarcazione contro gli scogli a Marettimo, sfiorata la tragedia

Un’ escursione in barca ha rischiato di culminare in tragedia. Il natante con a bordo 10 persone, più il comandante, preso a noleggio per un tour nell’Arcipelago delle Egadi, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è andato a schiantarsi contro gli scogli.

L’incidente si è verificato, la scorsa notte, a Marettimo in località denominata “Secca delle femmine”. Dopo l’ impatto violento il natante ha iniziato ad imbarcare acqua. Nessuna conseguenza per fortuna per i passeggeri ma la paura è stata tanta. I naufraghi sono stati soccorsi da alcune persone che nonostante la tarda ora si trovavano in zona.

Il comandante del natante ha smentito tutto: “Non è successo niente”. Sulla vicenda, però, la Guardia costiera, che non ha ricevuto alcuna segnalazione dell’incidente, vuol vederci chiaro.

FONTE: TELESUD3.IT