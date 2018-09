Il marsalese Pino Pace alla “guida” delle Camere di Commercio della Sicilia

Un marsalese Giuseppe Pace è il nuovo presidente di Unioncamere Sicilia, eletto dal Consiglio che si è espresso all’unanimità e con scrutinio segreto. A proporlo è stato il presidente della Camera di Commercio di Palermo, Alessandro Albanese, considerata «la grande esperienza di Giuseppe Pace maturata nel sistema camerale e nel mondo delle imprese». Giuseppe Pace, classe 1960, imprenditore nel settore commerciale, è presidente della Camera di Commercio di Trapani e già in passato ha ricoperto il ruolo di vertice di Unioncamere Sicilia. Dopo l’elezione di Pace si è proceduto con l’elezione del vicepresidente vicario e, su proposta del nuovo Presidente, è stato eletto all’unanimità e a scrutinio segreto Ivo Bladina, presidente della Camera di Commercio di Messina.

L’Unione regionale delle Camere di Commercio siciliane è la casa delle Imprese. Il suo compito è quello di promuovere iniziative e progetti per contribuire a rafforzare l’economia regionale. Unioncamere Sicilia è fortemente impegnata a razionalizzare, semplificare e migliorare i servizi per le aziende, con l’obiettivo di ottenere sinergie in materia di gestione delle risorse e più elevati livelli di efficienza ed efficacia. Fare rete è uno degli obiettivi condivisi con ogni singola Camera di Commercio.