Il Luglio Musicale Trapanese cerca comparse per “Tosca” e per “L’importanza di esser Franco”

Il Luglio Musicale Trapanese cerca comparse per le ​ op​ere​ “Tosca” di Giacomo Puccini (17 e 19 luglio – Teatro “Giuseppe Di Stefano”) ​ e​ “L’ ​i​mportanza di esser Franco” ​,​ di Mario Castelnuovo Tedesco (29 luglio e 1 agosto – Chiostro di San Domenico).

La selezione si svolgerà lunedì 9 luglio, alle ore 12.00, presso Palazzo De Filippi, in Largo San Francesco di Paola n. 5, Trapani. Si continuano a cercare uomini dai 18 ai 40 anni, altezza minima 1,70 m.

È gradita esperienza teatrale, anche se non indispensabile. Si richiede disponibilità per l’intero periodo di prove e per tutte le recite. Sarà necessario presentarsi con una copia di documento d’identità e codice fiscale.