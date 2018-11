Il Luglio Musicale Trapanese cerca comparse per “Cendrillon”

Il Luglio Musicale Trapanese cerca comparse per l’opera “Cendrillon” (13 novembre al Teatro Sollima a Marsala e il 15 e 16 novembre al Teatro Pardo a Trapani).

La selezione si svolgerà domani sabato 10 novembre, alle ore 11.00, presso Palazzo De Filippi, in Largo San Francesco di Paola n. 5, Trapani.

Si cercano due uomini e due donne, dai 18 ai 25 anni. Si richiede disponibilità per l’intero periodo di prove e per tutte le recite. Sarà necessario presentarsi con una copia di documento d’identità e codice fiscale.

Per ulteriori informazioni:

UFFICIO RELAZIONI ESTERNE ENTE LUGLIO MUSICALE TRAPANESE

comunicazione@lugliomusicale.it

Direzione e uffici: Largo San Francesco di Paola, 5 – Trapani

Tel. + 39 0923 21454 fax +39 0923 22934

Botteghino: Viale Regina Margherita, 1 – Trapani, Tel. + 39 0923 29290 www.lugliomusicale.it