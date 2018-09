Il Liceo Pascasino di Marsala studia i sistemi formativi finlandesi

Il Liceo Pascasino studia i sistemi formativi finlandesi. Importante esperienza di alternanza scuola lavoro per quindici studentesse del Liceo Pascasino di Marsala che, grazie ad un finanziamento europeo Pon Fse, stanno studiando e conoscendo come funziona il sistema formativo in Finlandia, esempio di scuola con alto successo per i metodi di insegnamento utilizzati.

Le ragazze, selezionate per merito, accompagnate dalle Prof.sse Gerardi, Cordaro, Maltese e Montalto e, per una parte, dalla Dirigente scolastica Prof.ssa Anna Maria Angileri, hanno visitato tre differenti scuole del sud della Finlandia, hanno assistito alle lezioni, lavorato nei laboratori e prodotto materiali relativi alle esperienze fatte.

Nel corso della permanenza in Finlandia, il gruppo è stato ricevuto presso il consolato italiano ad Helsinki dall’Ambasciatore Italiano Altana con cui i ragazzi hanno discusso di problematiche di attualità.

Soddisfatta dell’esperienza la Dirigente scolastica che sottolinea l’importanza di questi momenti per la crescita culturale e umana degli studenti e per l’acquisizione di competenze specifiche spendibili nella vita e nel mercato del lavoro.