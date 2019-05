Il Gen Rosso Life Tour 2019 tocca Trapani: al Palailio sabato 18 maggio

Il gruppo,, nato a Loppiano (Firenze) da un’idea di Chiara Lubich, Premio Unesco 1996 per l’Educazione alla Pace, celebra la vita, attraverso un nuovo sound pop/rock, con un file rouge che caratterizza ogni esibizione.

Lo spettacolo del Gen Rosso vuole arrivare fino al cuore, al dna di ogni uomo. di queste problematiche rimettendo al centro la vita, proponendo spunti di riflessione e speranza. Il gruppo affronta la società di oggi: individualismo, relativismo, disumanizzazione, disuguaglianza, violenza, razzismo con brani scelti tra le canzoni che hanno fatto la storia del Gen Rosso nel suo lungo percorso e le hits degli ultimi lavori discografici. In una fusione di emozioni e rinnovata freschezza, superando frontiere in continui slanci per condividere con più gente possibile fino ai confini del pianeta quella VITA, puntando la bussola sull’obiettivo di un mondo in viaggio verso l’unità.

“Dentro noi c’è una forza che fa vivere e lottare per chi ci crede ancora… avvicina distanze lontane da qui oltre mille bandiere, oltre i colori…noi vinceremo” questo è il loro motto. La musica diventa un contributo importante per migliorare la società se riesce a parlare positivamente ai cuori delle persone per una cultura del dialogo, della pace.

Lo spettacolo, per il suo alto valore educativo, sarà rivolto agli studenti delle scuole con un matinèe dedicato, con inizio alle 9,30 nella stessa giornata del 18 maggio. Nel contesto dell’evento sarà ricordato il trapanese Nicasio Triolo, medico, ufficiale del corpo di sanità dell’esercito durante la II G.M., consigliere comunale e assessore ai servizi sociali a Trapani, poi in chiusura della sua carriera, missionario in Africa. Una personalità poliedrica e multiforme che ha sempre messo al centro della sua vita la solidarietà e l’altruismo, un buon esempio per il territorio.

L’ iniziativa è stata fortemente voluta dall’associazione Incontri.

I BIGLIETTI Costi dei biglietti: 6 euro (matinée) 12 euro (serale).Sarà possibile acquistare i biglietti presso la sede dell’associazione Incontri in via Santa Maria di Capua, 45 a Trapani – cellulare 334 9121579, presso i punti autorizzati il cui elenco è reperibile sulla pagina FB dell’evento “Concerto del GEN ROSSO a Trapani” e presso la sede dell’evento a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.