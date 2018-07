Il Coordinamento provinciale di ‘Diventerà Bellissima’: “Concreti passi avanti per il rilancio dell’Aeroporto”

La Regione Siciliana ha ridato fiducia e speranza all’Aeroporto di Trapani Birgi, messo in ginocchio da quando Ryanair ha spostato le proprie 4 aeromobili su scali più “promettenti”. Dopo quasi un anno di alterne vicende che hanno visto affievolirsi il numero dei voli e scomparire i turisti dal trapanese una ondata di finanziamenti dovrebbero risollevare le sorti dell’Aeroporto e dell’economia dell’ex provincia di Trapani. Nelle ultime ore, a seguito dei pareri favorevoli espressi dalla V Commissione dell’Ars, è un continuo stillicidio di note politiche, fra queste, Riceviamo e Pubblichiamo, quella del Coordinamento provinciale di ‘Diventerà Bellissima’, il movimento politico che ha sostenuto la candidatura a Presidente della Regione di Musumeci :

La nota del Coordinamento provinciale di ‘Diventerà Bellissima’:

Prima la Regione siciliana ha stanziato in finanziaria diciassette milioni e mezzo di euro per la promozione territoriale a sostegno dell’aeroporto di Birgi, alla quale partecipano tredici dei ventiquattro Comuni di questa provincia, poi ha messo a disposizione altri dodici milioni e mezzo di euro per la ricapitalizzazione di Airgest SpA, la società che gestisce lo scalo trapanese, e ieri la competente Commissione dell’A.R.S. ha approvato il piano che di fatto dà il via libera al bando per l’assegnazione delle tratte aeree.

“Il Governo del Presidente Musumeci e l’A.R.S. hanno dunque impegnato in pochi mesi ben trenta milioni di euro per l’aeroporto di Birgi, dimostrando con i fatti grande attenzione per questa realtà imprescindibile alla valorizzazione del territorio trapanese.

Ieri una delegazione del Coordinamento provinciale di Diventerà Bellissima è stata presente all’A.R.S. per seguire i lavori della V Commissione, i cui componenti tutti meritano un apprezzamento, anche quelli che non hanno votato favorevolmente e che hanno esposto le loro ragioni di dissenso; alla riunione della Commissione “Cultura, formazione e lavoro” hanno preso parte anche, pur non essendone componenti, quasi tutti i deputati regionali di questa provincia, ovvero Stefano Pellegrino, Eleonora Lo Curto, Mimmo Turano e Baldo Gucciardi.

Ringraziamo l’On. Pino Galluzzo, Deputato di “Diventerà Bellissima” e Vice Presidente di tale Commissione, che ha ricevuto la delegazione di questo Coordinamento, tenendola costantemente al corrente dello svolgimento dei lavori di ieri.

Adesso occorre accelerare i restanti passaggi burocratici e procedere sollecitamente alla pubblicazione del bando per l’affidamento delle tratte aeree da e per Birgi: noi continueremo a vigilare affinchè l’iter proceda al meglio, al fine di ripristinare prima possibile la piena funzionalità del nostro aeroporto.

Il Coordinatore provinciale

Avv. Paolo RUGGIERI”