Il CONI conferisce a Massimo D’Aguanno la Stella d’Argento al Merito Sportivo

Massimo D’Aguanno, Arbitro Benemerito della Sezione Aia di Trapani, ex Arbitro di Lega Pro ed ex Assistente di Serie A e B, e’ stato insignito dal CONI della Stella d’Argento al Merito Sportivo. Le preziose Stelle d’Argento sono rilasciate dalla Commissione CONI di Roma dopo attenta verifica e valutazione delle attività svolte, in minimo 20 anni di dirigenza, dai vari candidati proposti dalle Federazioni Sportive Nazionali sotto l’egida del Comitato Olimpico Nazionale.

L’importante elogio, a firma del Presidente Malagò, viene concesso a “personalità sportive che, con opere di segnalato impegno ed in positività di intenti, abbiano lungamente servito lo sport”. Nello specifico, la Stella d’Argento al merito sportivo è stata conferita a Massimo D’Aguanno, quale riconoscimento delle benemerenze acquisite nella sua fattiva e propositiva attività dirigenziale nella FIGC -AIA ‘Associazione Italiana Arbitri’.

D’Aguanno e’ stato per anni Presidente della sezione Aia di Marsala, Osservatore Nazionale e Componente del Settore Tecnico Nazionale. Attualmente e’ in forza alla Sezione Aia di Trapani con la qualifica di Osservatore.

Questa onorificenza, che segue quella della Stella di Bronzo già assegnatagli nel 2013, verrà consegnata nel mese di Dicembre 2018 presso la Sede CONI Trapani, dove saranno anche altre le onorificenze consegnate ad atleti e dirigenti sportivi in attività e particolarmente distintisi in carriera.

A consegnare le Stelle ad atleti, tecnici e dirigenti selezionati sarà il delegato CONI di Trapani Elena Avellone . Con lei gli altri membri della Giunta del CONI trapanese e le più alte autorità sportive del territorio. Un momento importante per concedere il giusto tributo a chi ha raggiunto importanti e duraturi traguardi sportivi.

E fra questi proprio Massimo D’Aguanno che ha fatto dell’arbitraggio e dello Sport una linea guida sia umana che professionale.