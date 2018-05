Il 37° stormo dona una carrozzina per disabili all’ ASLTI di Palermo

Si è tenuto presso l’Ospedale Civico di Palermo l’incontro per la consegna di una carrozzina per disabili da parte del Colonnello Salvatore Ferrara, Comandante del 37° Stormo, alla Direttrice area operativa dell’ASLTI “Associazione siciliana lotta leucemie e tumori dell’ infanzia” Ilde Vulpetti.

Presenti alla donazione anche il Primario del reparto di oncologia pediatrica Dott. Paolo D’angelo.

La carrozzina oggetto della donazione è stata fornita dall’azienda Ortopedica del Dott .Gianluca Galante di Marsala in qualità di sponsor all’evento di solidarietà e beneficenza denominato “I AM FOR LIFE” tenutosi all’aeroporto militare di Trapani-Birgi lo scorso novembre.

Nel Corso della breve e intensa visita, il Col.Ferrara ha espresso parole di plauso per il servizio svolto dall’Associazione e dal Reparto Oncologico all’interno del nosocomio palermitano: “Vorrei rivolgere un sentito ringraziamento a tutti gli operatori, per quanto fate a favore di questi bambini, per le loro famiglie e per l’intera società.”