I profumi varietali del vino: il 25 maggio a Marsala un seminario/degustazione con Luigi Moio

La sezione ONAV (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino) di Trapani, in collaborazione con Assoenologi Sicilia, accoglie nuovamente a Marsala il professore Moio, per un seminario di approfondimento sul profumo del vino che si terrà il 25 maggio 2018, con inizio alle ore 17.30, presso l’Hotel President.

Luigi Moio, ordinario di Enologia all’Università degli Studi di Napoli Federico II e attuale presidente della commissione di Enologia dell’Organizzazione internazionale della Vigna e del Vino (OIV), è uno dei massimi studiosi internazionali degli aspetti sensoriali, biochimici e tecnologici della componente aromatica nel vino. Nel 2017 ha pubblicato “Il respiro del vino” (edizione Mondadori), rivelando, oltre l’indiscutibile preparazione scientifica, un talento narrativo ed affabulatorio che rende piacevolissimo questo percorso “didattico” nel mondo dei profumi del vino.

Intitolato “Le basi scientifiche del profumo del vino ed il riconoscimento dell’identità olfattiva varietale”, questo seminario rappresenta il seguito ideale della presentazione del libro, tenutasi a Marsala nel luglio 2017 per iniziativa dell’ONAV e della Strada del Vino di Marsala. Un evento per tecnici e winelover, che si svilupperà in una sintetica lezione teorica introduttiva e una successiva degustazione alla cieca di otto vini bianchi monovitigno, provenienti da diverse regioni italiane. L’esperienza d’assaggio sarà mirata all’apprezzamento degli aromi varietali e delle relative peculiarità espressive dei terroir, in un campione misto di vini “solisti” e “orchestrali”. Il seminario/degustazione è aperto a tutti, la partecipazione ha un costo di 30 euro (25 euro per i soci ONAV e Assoenologi).

Il numero di posti disponibili è limitato ed è necessaria la prenotazione, che potrà essere effettuata inviando un’email all’indirizzo trapani@onav.it entro il 21 maggio. L’organizzazione dell’evento è il frutto dell’entusiasmo e dell’impegno della sezione ONAV di Trapani in stretta sinergia con Assoenologi Sicilia e Strada del Vino di Marsala. Una collaborazione proficua, che trova ulteriore riscontro nel supporto tecnico di Massimo D’Aguanno Rappresentanze Enologiche, e nella pronta adesione di numerose aziende vinicole, non soltanto siciliane, che metteranno a disposizione i loro migliori vini per la degustazione.