I Carabinieri hanno celebrato il 26° anniversario della morte di Gennaro Esposito

E’ stato celebrato il 26esimo anniversario della morte del Carabiniere Gennaro Esposito, morto accidentalmente nel 1992 durante un servizio notturno a Erice vetta.

Il giovane Carabiniere, originario di San Giorgio a Cremano (NA), che avrebbe dovuto compiere 24 anni dopo pochi mesi dal tragico evento, si era arruolato nell’Arma dei Carabinieri agli inizi degli anni ’90 e destinato, alla fine del corso, alla Stazione Carabinieri di Erice Vetta.

La notte tra il 30 e il 31 maggio del 1990 Esposito, libero dal servizio, decideva di seguire i colleghi, impegnati in un servizio perlustrativo mirato a difesa di un abitato preso di mira, in quel periodo, da innumerevoli furti. Nell’ambito del servizio il Car. Esposito si era andato a posizionare nei pressi di Porta Trapani su un tratto delle mura ciclopiche sotto le quali si apre un ampio parcheggio. Munito di una radio portatile comunicava con i colleghi su novità o movimenti sospetti fino a poco dopo le ore 2 quando le comunicazioni si interrompevano.

Allertati da questa situazione i militari si mettevano alla ricerca del collega fino alle ore 2.30 quando scoprivano che il malcapitato era caduto da un’altezza di circa otto metri da un muro che aveva ceduto, facendo precipitare il Carabiniere il quale si procurava lesioni purtroppo letali

Ieri pomeriggio, 30 maggio, si è voluto ricordare, come ogni anno, questo giovane Carabiniere con un picchetto armato di colleghi in grande uniforme, la deposizione di una corona di alloro la benedizione della lapide affissa in suo onore presso Porta Trapani e la celebrazione di una Santa Messa presso la chiesa di SS. Salvatore.