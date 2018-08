I bersaglieri del 6° Reggimento di Trapani incontrano un campione nazionale di rugby

Andrea Lo Cicero, campione nazionale di rugby e conduttore televisivo, incontra i bersaglieri del 6° Reggimento di Trapani

Si è svolta ieri, presso la Caserma “Luigi Giannettino” di Trapani, la visita di Andrea Lo Cicero, campione nazionale di rugby e noto conduttore televisivo. Lo Cicero è stato accolto dal Colonnello Agostino Piccirillo, Comandante del 6° Reggimento Bersaglieri.

La visita prende spunto dal desiderio di Lo Cicero di rivedere i luoghi ove nel 1997 trascorse, presso l’allora 60° Battaglione Fanteria “Col Di Lana”, il periodo di addestramento delle reclute durante il servizio di leva. Accolto dalle note della fanfara che ha eseguito tipiche musiche della tradizione bersaglieresca, la visita è proseguita con una mostra statica del Veicolo Blindato Medio denominato “Freccia” di cui è dotato il reggimento dei fanti piumati di Trapani.

La visita si è conclusa con un saluto alla bandiera di guerra del 6° Reggimento Bersaglieri presso l’ufficio del Comandante il quale, ha donato ad Andrea Lo Cicero un Crest araldico dell’Unità e il foglio matricolare elaborato dal Centro Documentale di Catania.

“E’ stata una grande emozione entrare in quel piazzale dove nel 1997 ho prestato giuramento, le note della fanfara dei bersaglieri mi hanno riportato indietro alla mia giovinezza quando ho iniziato il servizio di leva nei paracadutisti per terminare al 2° reparto speciale atleti di Napoli. Ringrazio il colonnello Piccirillo per l’accoglienza e per avermi fatto emozionare davanti alla bandiera di guerra del 6° Reggimento Bersaglieri a cui va il mio deferente rispetto. Sempre forza bersaglieri!” ha dichiarato Andrea Lo Cicero al termine della visita conclusasi con diversi selfie da parte di bersaglieri appassionati e fan del campione sportivo.