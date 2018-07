Grandi festeggiamenti, questa sera a Marsala, delle Cantine Colomba Bianca che festeggiano 40 anni di attività

Grande appuntamento questa sera inizio alle ore 21 al Complesso Monumentale di San Pietro dove si svolgerà la prima delle tre serate di festeggiamenti per i 40 anni di attività delle Cantine Colomba Bianca vissuti al servizio della collettività.

Sono stati anni ricchi di successi, passione ed emozioni. Quaranta vendemmie i cui frutti straordinari, ci hanno permesso di far conoscere ed apprezzare i nostri vini ed il nostro meraviglioso territorio, in tutto il mondo. Le Cantine Colomba Bianca, una delle più grandi realtà enologiche del meridione d’Italia, rappresenta il più grande volano per la vitivinicoltura della Sicilia occidentale. La più grande cooperativa vitivinicola siciliana che produce il 22% della produzione nazionale di vino biologico in Italia.

“La nostra è un’azienda che dà valore al territorio e alle relazioni umane. Colomba Bianca racconta, attraverso i suoi vini, la storia delle persone che la compongono. Lavoriamo affinché gli agricoltori ricevano il giusto compenso per il loro lavoro. Ciò significa dignità per l’agricoltura siciliana e vini che esprimono il meglio del nostro territorio. Per questo ogni vino è dedicato ai nostri agricoltori”. Leonardo Taschetta, Presidente

Cantine Colomba Bianca è stata fondata nel 1970. Nel corso degli ultimi 10 anni, sotto la guida del Presidente Leonardo Taschetta, è diventata la più grande cooperativa vitivinicola siciliana.

L’azienda oggi conta: circa 2480 soci i cui vigneti si estendono lungo 7500 ha (1800 sono coltivati con sistemi biologici) tra le province di Trapani, Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Ragusa; 5 cantine distribuite su tutto il territorio ed uno staff altamente qualificato; 8 winemakers dirigono i processi di vinificazione.

Le uve, prodotte in vigneti ubicati in zone che godono di una vasta diversità pedoclimatica (dalla zona costiera fino a un’altitudine di 600 metri sul livello del mare) permettono alle Cantine Colomba Bianca di ottenere vini pregiati e di qualità.

Quest’anno le Cantine Colomba Bianca compiono quaranta anni di attività. Per questo motivo hanno organizzato tre eventi pubblici per festeggiare questa importante ricorrenza. Le tre serate saranno presentate dal dottor Paolo Baiocchi che, insieme al trio Bacchia, Graziani, Zemolin intraprenderanno un viaggio fra le note e il cuore.

– Marsala lunedì 30 luglio Complesso San Pietro ore 21:00

– Mazara del Vallo martedì 31 luglio Villa Comunale ore 21:00

– Salemi giovedì 2 agosto piazza Alicia ore 21:00 Siete tutti invitati a festeggiare insieme alle Cantine Colomba Bianca. Dalla nostra redazione e dal direttore Alberto Di Paola i più sinceri auguri, Buon compleanno Colomba Bianca.