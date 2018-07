Grande successo della prima tappa del Summer Tour Fiera Cavalli in Sicilia

Ha toccato la Sicilia, lo splendido Ippodromo del Mediterraneo di Cassibile, la prima tappa del Summer Tour di Fieracavalli che, per i suoi 120 anni esce dai propri confini, per diffondere la figura del cavallo come ambasciatore di cultura e tradizioni.



Il primo evento di Fiera Cavalli Summer Tour, tenutosi il 30 giugno in Sicilia è stato saluto da un vasto quanto attento pubblico, fra cui tantissimi addetti ai lavori che si sono recati da tutta l’Isola a Siracusa per assistere alla presentazione della 120ª edizione di Fieracavalli. L’evento ha coinciso con la gran chiusura della stagione agonistica del galoppo all’Ippodromo del Mediterraneo che si è svolta in un clima di grande festa con convegni, incontri, spettacoli, come l’elegante Finale Regionale Miluna Sicilia Ovest di Miss Italia e il divertente cabaret di Pipitonella. Per gli appassionati del galoppo non sono mancate le emozioni con le competizioni eccellenti; tra quest’ultime il “Premio Nastro d’Oro di Sicilia” e “il Criterium d’Estate” riservato ai cavalli di soli due anni.

Interessante, e particolarmente seguito, è stato l’ultimo convegno, prima della pausa estiva, che ha regalato ai tanti intervenuti le ultime novità ed un mondo ancora tutto da scoprire, quello del cavallo. Si è parlato dell’affinità naturale tra uomo e cavallo, un binomio che accompagna l’umanità fin dagli albori. L’assessore all’Agricoltura Edy Bandiera ha parlato della particolare attenzione che il governo regionale riserva al mondo ippico, inteso non solo come momenti agonistici e discipline, ma come nuovo stile di vita che unisce l’uomo al territorio. Un progetto sinergico, fatto di nuove rotte turistiche sfruttando le vecchie ippovie i cui sentieri naturalistici si snodano tra suggestivi centri storici. Un contesto ambientale e culturale di tutto rispetto dove è possibile esaltare tradizioni amene, fare sopravvivere l’artigianato locale, diffondere l’enogastronomia rurale che si basa su coltivazioni tipiche e ricette arcaiche, sviluppare l’intrattenimento attraverso la naturale accoglienza della sana gente dell’entroterra.

Gli aspetti agonistici e le diverse discipline che “dividono” gli amanti del cavallo sono stati al centro dell’intervento del Presidente dell’Ippodromo del Mediterraneo di Cassibile Concetto Mazzarella. Interessante è stato il passaggio in cui ha fatto appello al mondo del cavallo ad unire le forze, al di là di discipline sportive e passioni contrastanti, perchè è l’unione delle diverse aree a fare grande ippo-cultura del nostro Paese

Del connubio Ippodromo del Mediterraneo – Ente Fiera Verona, ovvero Sicilia – Fiera Cavalli hanno parlato nell’ambito del convegno che si è tenuto al terzo piano dell’Ippodromo di Cassibile (Siracusa): l’assessore regionale Edy Bandiera, il Brand Manager Luciano Rizzi di Fieracavalli, i manager della Mediacom di Verona Nildo Cersosimo e Michele Nangano, nonchè il referente dell’Associazione Amici di Fieracavalli per la Regione Sicilia Massimo Mirabella. Insieme hanno presentato la 120esima edizione della Kermesse che ruota intorno al cavallo, in programma a Verona dal 25 al 28 ottobre e tutti gli eventi collaterali a cominciare dalle tappe del Summer Tour Fiera Cavalli, agli eventi collaterali

A fine presentazione sono stati distribuiti biglietti omaggio dell’importante kermesse di Verona e tanti gadget agli appassionati .