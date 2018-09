Global YounG7 al liceo Pascasino, tre giorni sui problemi del mondo

Un esempio di buona scuola e di buona pratica è rappresentato dal Liceo Pascasino di Marsala, guidato dalla Dirigente Scolastica Anna Maria Angileri, che nel mese di ottobre, nelle nelle giornate del 15-16 e 17, ospiterà l’evento Global YounG7 promosso dal Miur.

Un importante esperimento che metterà al centro gli studenti del terzo e quarto anno di tutti e tre gli indirizzi della scuola, che dovranno rappresentare le delegazioni dei vari Stati affrontando tematiche internazionali come quelle previste nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Due le tematiche affrontate: L’uguaglianza di genere e l’ecosostenibilità.

Una simulazione, tutta in lingua inglese di tipo diplomatico e governativo, con la quale rifletteranno e si adopereranno concretamente per le soluzioni immediatamente fattibili sul territorio su temi di impatto globale.

Si tratta di una pratica virtuosa di scuola digitale, che si terrà in contemporanea in 19 scuole italiane , in differita, a metà ottobre, al Liceo Pascasino di Marsala.

Tre giorni entusiasmanti di dibattito, di negoziazione e confronto su temi del G7, che vedrà impegnati 54 studenti del Liceo.

Tre giorni di formazione ed esperienza che saranno al centro non solo della comunità scolastica ma anche della cittadinanza.

Gli studenti, tutti tra i 16 e i 18 anni, parleranno di politica mondiale affrontando temi globali, lo faranno rigorosamente in inglese di cui è richiesta una buona conoscenza.

La formazione di questi ragazzi spetterà ai mentor e ai Best delegate degli YounG7 precedenti.

Il Liceo Pascasino è stato selezionato per la rappresentanza geografica, per la coerenza con il piano formativo della scuola, oltre all’esperienza acquisita sul campo avendopartecipato ad altri progetti di Futura Italia promossi dal Miur.

La responsabile dello YounG7, per il Pascasino, è la professoressa Annalise Galfano che il 4 e 5 settembre ha partecipato, insieme ad altri 49 insegnanti provenienti da tutta Italia, ad un corso di formazione per docenti referenti dei progetti Futura Italia.

Una reunion a bordo del veliero la “Signora del Vento”, una due giorni di formazione per meglio elaborare l’impatto che questi eventi avranno sugli studenti e sulla comunità scolastica.

E’ stato questo il primo step dell’evento, che ad ottobre vedrà il Liceo Pascasino essere il protagonista di un momento di crescita e formazione importante.

Le giornate di apertura e di chiusura dello YounG7 vedranno la partecipazione e l’intervento di esperti, si concluderanno con la nomina di una studentessa o studente Best delegate, che risulterà tale da una serie di elementi: la comprovata capacità di negoziazione, la padronanza della lingua inglese, la capacità di cooperazione,

l’ elaborazione di competenze e soluzioni, la leadership , la sostenibilità della proposta.

Il Best delegate di ogni scuola parteciperà ad un meeting nazionale a Roma, che si terrà in autunno, presso il Miur.