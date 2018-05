Giro d’Italia arriva in provincia: l’82° C.S.A.R. di Trapani trasporta ospedale da campo

Nella mattinata di oggi, 09 maggio, un elicottero HH139A dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) di Trapani ha trasportato a Santa Ninfa (TP) un ospedale da campo gonfiabile da installare in occasione della 5^ tappa del Giro d’Italia. Il dispositivo d’emergenza, gestito dai volontari della ONLUS “Paceco Soccorso” ANPAS, avrà la funzione di posto medico avanzato di gara.

Prima del decollo dell’elicottero è avvenuto un incontro tra il Comandante dell’82° C. S.A.R. e una delegazione composta dal Direttore Generale ASP Trapani, dal Direttore Sanitario dell’Ospedale di Marsala, dal Direttore Dipartimento Emergenza ASP Trapani, dal Dirigente medico del Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Marsala, dal Responsabile rischio clinico e qualità ASP Trapani, oltre che dal Responsabile della Protezione Civile Paceco Soccorso e dal Presidente della Paceco Soccorso. Durante la visita il Comandante dell’82° ha illustrato alla delegazione i compiti istituzionali del Centro, focalizzando l’attenzione su una possibile maggiore collaborazione tra le strutture sanitarie della zona, le associazioni di volontariato in ambito medico e l’82°.

L’82° Centro è uno dei Reparti del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando in qualsiasi condizione meteorologica. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato più di 7200 persone in pericolo di vita.