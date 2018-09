Furto di energia elettrica a Castelvetrano, due arresti e due denunce

Nel weekend appena trascorso i militari della Compagnia Carabinieri di Castelvetrano hanno incrementato i servizi di controllo del territorio, anche in considerazione della cd. “Festa della Tagliata”, per la quale si è registrato come di consueto un significativo afflusso di persone provenienti dai vari comuni dell’hinterland belicino.

Nella mattinata del 15 settembre i Carabinieri hanno effettuato un servizio finalizzato ad accertare eventuali prelievi irregolari di energia elettrica.

Nella circostanza il personale della Stazione di Salaparuta, alle dipendenze del Maresciallo Antonio Marino, ha deferito in stato d’arresto alla Procura della Repubblica di Sciacca Filippo Casciola e Giuseppe Casciola, padre e figlio rispettivamente 67enne e 36enne, salitani e già noti alle forze dell’ordine; i predetti venivano sorpresi mentre usufruivano arbitrariamente di energia elettrica presso le loro abitazioni, prelevata – tramite cavi portanti – dalla rete elettrica pubblica.

Gli arrestati, su disposizione della competente A.G., venivano rimessi in libertà, in attesa di decreto di fissazione udienza di convalida. Nel medesimo contesto operativo i militari della Stazione di Marinella di Selinunte, condotti dal Maresciallo Vincenzo De Rosa, hanno deferito in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica di Marsala F.A. ed M.P., rispettivamente 26enne e 35enne castelvetranesi, in quanto prelevavano l’elettricità nelle stesse modalità sopracitate presso le loro abitazioni di quella borgata marinara, in via Cavallaro e via Alcide De Gasperi.