Fuochi in spiaggia a Marsala: vietata l’accensione

L’Amministrazione comunale di Marsala richiama l’attenzione della cittadinanza sulle norme che vietano l’accensione di fuochi in spiaggia.

È questo un divieto a carattere permanente – nel senso che non si limita alla sola stagione balneare – rientrando nella generale disciplina del corretto utilizzo dell’arenile sabbioso. In Sicilia, la norma di riferimento è un Decreto del 2007 dell’Assessorato regionale Territorio e Ambiente che, all’art. 3 riguardante “prescrizioni sull’uso delle spiagge e delle strutture balneari”, espressamente vieta “l’accensione di qualsiasi fuoco in spiaggia”.

Pertanto, per trascorrere serenamente le serate agostane in spiaggia – e la notte di Ferragosto in particolare – l’Amministrazione comunale ritiene importante richiamare tutti al rispetto delle suddette norme. Pesanti le sanzioni per i trasgressori – fino ad oltre 1000 euro per uso improprio del demanio marittimo – non escludendo i risvolti penali eventualmente conseguenti ai comportamenti illeciti.

Si coglie l’occasione per ricordare che, al fine di prevenire gli incendi, un provvedimento del sindaco Alberto Di Girolamo – quale autorità comunale di Protezione civile – vieta di accendere fuochi su terreni incolti e luoghi pubblici dell’intero territorio comunale.